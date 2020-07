Quintana, Isopi presidente del Centro Studi

LA TRADIZIONE

ASCOLI Il Centro studi giochi storici, il supporto culturale della Quintana, indossa una nuova veste. Si trasforma in associazione per poter rilanciare le proprie attività. Il nuovo presidente è il coreografo della Quintana Mirko Isopi. Del direttivo fanno parte Laura Ciotti, con delega alla rievocazione storica cittadina, Bernardo Nardi, Lorenzo Nardi ed Erminia Tosti Luna. Stefano Papetti è il presidente onorario. «Il Centro studio - afferma Isopi - stava attraversando una fase di stanca per cui era necessario trovare il modo per rimetterlo in moto. Abbiamo scelto la soluzione dell'associazione per snellire le pratiche burocratiche e accedere più facilmente ai finanziamenti. Il primo step è di pubblicare gli atti del convegno sul Settecento che si è tenuto due anni fa e riprendere l'attività convegnistica a partire dal 2021, andando ad approfondire il XIX secolo. Del resto, l'obiettivo dell'associazione resta la diffusione e l'incremento degli studi su ogni tipologia di gioco storico, secondo un indirizzo interdisciplinare, che spazia tra storia, folklore, antropologia, etnologia, psicologia, religione, sociologia, letteratura, arte, musica, stabilendo rapporti con analoghe manifestazioni italiane e straniere».

La collaborazione

Da quando è diventato coreografo della Quintana, Isopi ha stretto il rapporto con il Centro studi, riscrivendo, dopo aver attinto a fonti documentarie, diversi cerimoniali, a partire dall'Offerta dei ceri. «Per me - spiega - è stato spontaneo e naturale cercare la collaborazione con chi aveva scritto i testi sui quali mi ero preparato per affrontare questo nuovo incarico quintanaro. Ho ritenuto giusto e necessario avvalermi del supporto storico-culturale del Centro. Abbiamo riformato alcuni protocolli e le due edizioni del 2020 sarebbero servite a valutare la bontà delle scelte ed eventualmente effettuare dei ritocchi. Non importa. Dopo l'estate incontrerò i nuovi maestri di corteo e dei musici e i componenti della Consulta storica per valutare tutto il materiale video delle Quintane 2019; poi mi approccerò con i sestieri attraverso consoli e capisestiere».

