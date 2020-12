«Quest'anno è andata così ma non dobbiamo demoralizzarci» sostiene David Vitelli di Mister Ok. «Questo non vuol dire che a pranzo non accogliamo più nessuno: noi continuano a prepararli, tantissimi, ma su prenotazione » spiega Davide Vitelli. Ma alla sua tradizione in cucina gli ascolani non rinunceranno tanto facilmente. «Per fortuna andiamo avanti con i pranzi che ci chiedono negli uffici, nei vari posti di lavoro» afferma, ammettendo che anche le famiglie, i loro tanti clienti non riescono a lungo a fare a meno delle loro pietanze. «Capita in particolare di domenica e anche per le future festività sono tante le richieste» confessa lo chef manager, raccontando che sta spopolando il menù preparato per il giorno di Natale, con cibi tradizionali, a partire dal primo piatto con tonno e olive annaffiati da vino Pecorino e Passerina. Dunque una macchina lavorativa, quella di Mister Ok, destinata a non spegnersi mai, neppure nei periodi più difficili, in cui quasi tutte le attività sono destinate a rendere meno. « Invece ogni tanto fa piacere che arrivino soddisfazioni che, pur in un periodo buio, consentono di premiare il tuo lavoro » ammette Vitelli, dichiarando che la sua cucina è stata scelta nell'ambito di alcune importanti operazioni sociali. Infatti, la parrocchia di Monticelli ha deciso di offrire il pranzo ai componenti del Circo Madagascar, bloccato da mesi in città. E lo stesso accadrà a Capodanno quando i fornelli di Vitelli saranno al servizio della mensa Zarepta, su volontà del Gruppo Gabrielli.

