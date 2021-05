Quella di oggi è una domenica dedicata a visite ed escursioni che vedono per protagonisti alcuni degli elementi caratteristici del territorio ascolano: le costruzioni trecentesche, le tante fontane del centro storico ma anche i fiumi che bagnano la città. Il primo appuntamento è stato creato in occasione della ricorrenza dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, voluta dall'Us Acli Marche. Si tratta di un doppio tour culturale, all'interno del centro storico. Le partenze delle due passeggiate sono previste da piazza Arringo (di fronte al Duomo) alle 9.30 e alle 15. Si tratta di una camminata a partecipazione gratuita patrocinata dall'Arengo e dalla Regione Marche, con il sostegno della Fondazione Carisap, del Bim Tronto e Qualis Lab. Durante la visita si ammireranno i monumenti più belli costruiti all'epoca di Dante e verrà evidenziato il legame tra la città di Ascoli e la figura del poeta e scrittore fiorentino, a partire dal rapporto tra quest'ultimo e Cecco d'Ascoli e dalla citazione del torrente Castellano ne La Divina Commedia. Il torrente Castellano sarà anche al centro dell'escursione denominata Nata tra due fiumi. Si tratta di una passeggiata alla scoperta di Ascoli organizzata dall'associazione delle guide turistiche abilitate Marche V Regio, nell'ambito del programma Ripartiamo da Ascoli. Il quarto appuntamento inizierà alle 10 da Porta Cartara e verterà su un percorso storico naturalistico dedicato principalmente ai fiumi, ma anche a fontane e lavatoi. Un itinerario che attraverserà la Piazzarola, piazza Arringo, la fontana dei cani, la porta e il ponte di Tufilla, il ponte di Sant'Antonio, sino ad arrivare al fiume Tronto e al lavatoio di Solestà. Durante il giro, la guida turistica sarà affiancata da una guida ambientale. I visitatori che approderanno oggi ad Ascoli avranno un'altra maniera per ammirare il centro: il trenino turistico Ascoli Explorer. Sono previsti nuovi percorsi mirati a valorizzare altri quartieri: Porta Maggiore, Porta Romana, Borgo Solestà e Campo Parignano. Un servizio che ha visto ampliare anche le tappe descritte con l'audioguida, prevista in 8 lingue.

Filippo Ferretti

