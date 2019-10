Quei sampietrini sono gli stessi da oltre 33 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CENNI STORICIASCOLI Per risalire all'ultimo intervento di riqualificazione di corso Trento e Trieste, ovvero l'asse principale di attraversamento del centro storico da sud a nord, occorre andare indietro stando a riscontri e ricerche fino al 1986, ovvero 33 anni fa. Da 33 anni, infatti, il corso ospita gli stessi sampietrini, cubetti di porfido che sollecitati da anni e anni della pressione esercitata dal traffico (che in quella zona è molto intenso) sono in molti casi saltati fuori sede trasformando la strada in un vero e proprio...