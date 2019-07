Quattro medaglie per gli ascolani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUINTANAASCOLI Si chiude con quattro medaglie per i colori ascolani la ventiduesima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, andata in scena nel fine settimana a Carovigno, in provincia di Brindisi. Dopo i tre podi conquistati sabato, ieri è stato il duo di Porta Maggiore Alessio Giacomini e Mirko Norcini a regalarsi una straordinaria medaglia di bronzo nella specialità di Coppia I fascia (età 8-10 anni). Una grandissima soddisfazione per i baby neroverdi, mentre il duo Ettore Matricardi-Cristian Cicconi di Porta Romana ha chiuso la...