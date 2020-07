Quaranta posti per anziani nella Rsa di Campolungo

LA STRUTTURA

ASCOLI - Inaugurato ieri il terzo piano di Sanitas struttura per anziani situata nella zona di Campolungo con quaranta posti di residenza protetta e quattro posti di residenza sanitaria assistita, destinati ad accogliere persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche e di un'articolata assistenza sanitaria. La Rsa è stata accreditata dalla Regione nel 2019 al massimo livello della qualità ed è in attesa di convenzionamento per altri 16 posti. La struttura è in grado di accogliere privati a tempo determinato e indeterminato.

Il progetto

E' partito anche il progetto «Assistenza 4.0 riservato alla prevenzione e alla cura della popolazione anziana a domicilio con l'ausilio di mezzi dotati di strumenti di diagnostica base messi in rete con la teleassistenza, centralizzati ad una piattaforma con e-doctor. In particolare lo si farà con un camper sanitario con il quale gli operatori si recheranno a domicilio per svolgere attività base di prevenzione e cura agli anziani residenti nella zona del cratere ma anche nelle piccole medie imprese del territorio per le visite mediche aziendali.

Gli investimenti

« Abbiamo fatto un grande lavoro di qualità sul territorio, a iniziare dalle strutture residenziali. Dobbiamo trasmettere positività, anche se in queste ore abbiamo visto che il virus circola ancora e quindi serve attenzione. Alla base di tutto che c'è il comportamento di ognuno di noi» dice il presidente della Regione Luca Ceriscioli, « Abbiamo investito sulla sanità del territorio e in quattro anni abbiamo creato 1700 posti letto in tutta la regione. Il ruolo della sanità pubblica è fondamentale ma dove non arriva il pubblico è importante che ci sia un privato complementare e non in opposizione alla sanità pubblica» dice Ceriscioli. « Nella regione crescono molto anche le ingegnerie biomedicali, un'opportunità di lavoro e sviluppo». «Mettere a disposizione esperienze unite alle energie dei giovani è una chiave vincente. Se siamo una delle regioni più longeve significa che il format di servizi da dare è adeguato» aggiunge la vicepresidente Anna Casini. « Lasciare un anziano è sempre un trauma ma vedere che lo si può affidare a questa struttura è confortante». Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti aggiunge che « La cooperazione tra le istituzioni ha consentito a questo territorio di uscire da una situazione critica. Sanitas è un modello vincente della collaborazione tra pubblico e privato e credo che la sfida futura è la salvaguardia delle aree interne per guardare al nostro orizzonte futuro» Il presidente del Consorzio Il Picchio Domenico Panichi aggiunge che « Una struttura come questa, che rispetta tutti gli standard, deve farsi carico delle dinamiche relazionali , sopratutto sulle famiglie d'origine, curando anche il rapporto tra utente e operatore e sulla sofferenza dell'anziano. Abbiamo applicato tutte le norme per evitare contagi da Covid, con misure rigide, dove abbiamo proseguito le relazioni attraverso le videochiamate» . E proprio Ceriscioli ha sottolineato come l'emergenza Covid non sia affatto cessata.

Cristiano Pietropaolo

