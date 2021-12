Qualità e innovazione, la Soltec cavalca già la ripresa

L'ECONOMIA

SAN BENEDETTO In questo periodo di difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria, spicca la bella storia aziendale della Soltec Srl di San Benedetto, azienda esistente sul territorio già da tempo, ma che, grazie anche alla seconda generazione imprenditoriale (Loris e Diana Testa) e alle opportunità dell'innovazione digitale, è riuscita a cogliere importanti opportunità di crescita, tanto che la previsione di fatturato per il 2021, parla di ben 4,5 milioni di euro. L'azienda è sorta 35 anni fa dall'idea di Marino Testa e di sua moglie Maria Angela D'Erasmo e nel corso del tempo ha apportato soluzioni tecniche nel mondo del sollevamento, ma non solo. La Soltec, infatti, ha scelto di concentrarsi su tre settori di attività principali, quali l'allestimento di veicoli industriali dove l'80% dell'attività verte sul sollevamento, l'agricoltura, mediante la creazione di macchinari semoventi agricoli studiati appositamente per la clientela e l'e-commerce accessoristica nel mondo del sollevamento. Il marchio Soltec è stato registrato nel 2020 ed è diventato sinonimo di innovazione e qualità anche in altri settori e grazie alle convenzioni con l'Università Politecnica delle Marche l'azienda è stata selezionata per diversi progetti di formazione, ma anche la presenza in Confindustria ha permesso una grandissima spinta in termini di consulenze.

Sandro Benigni

