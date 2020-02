Pulcini: «Dobbiamo vincere la sfida della mobilità»

LA SFIDA

ASCOLI La sfida ai cambiamenti climatici passa anche dall'innovazione della mobilità e dal potenziamento del trasporto pubblico locale. «Liberare le nostre città dallo smog - spiega Francesca Pulcini presidente di Legambiente Marche - è una priorità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per riqualificare gli spazi pubblici dando priorità al verde urbano, alle piste ciclabili e alle aree pedonali. Per fare questo è necessario investire sul trasporto pubblico e renderlo competitivo rispetto all'auto privata. I numero dell'elettrificazione della linea da Ascoli a Porto d'Ascoli ci raccontano che se il servizio è competitivo, gli utenti sono ben disposti ad utilizzare il treno, mezzo che ci permette di raggiungere il cuore delle nostre città. Accanto agli investimenti sul trasporto pubblico è necessario puntare sulla micro mobilità. L'ultima legge di Bilancio, ad esempio, ha equiparato il monopattino alla bicicletta, dando così una nuova opportunità di muoversi in città senza usare l'auto. Insomma, quella della mobilità è una sfida nuova e stimolante, tutta aperta, che può offrire tante opportunità per rendere le nostre città più competitive e attraenti». La situazione della mobilità su rotaia nelle Marche presenta ancora poche luci e molte ombre secondo l'associazione dove «le risorse regionali in servizi e materiale rotabile nel periodo che va dal 2009 al 2018 sono state pari a quasi 50 milioni di euro, di gran lunga inferiori rispetto a quelle di altre regioni del centro Italia».

l. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA