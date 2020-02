Provoca l'incidente e scappa, arrestato pirata della strada

LO SCONTRO

ASCOLI Un automobilista di 33 anni di Roccafluvione, P.M., è stato arrestato ieri notte dai carabinieri per lesioni gravi e omissione di soccorso. Ieri, intorno alle tre e mezzo, alla guida di una Fiat Panda, mentre procedeva sulla circonvallazione in direzione Ovest, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro una Citroen guidata dallo steward ascolano T.A. di 50 anni che aveva al suo fianco il collega D.P.

La partita

Entrambi erano stati di servizio di vigilanza allo stadio Olimpico per la partita Roma-Gent valevole per i sedicesimi di gara dell'Europa League e stavano tornando a casa dopo la serata di lavoro. Purtroppo, quando lo steward si è trovato di fronte la Fiat Panda fuori controllo, ha provato a sterzare ma dopo lo schianto è poi finito contro il guardrail all'altezza del distributore di gas metano. Dopo avere provocato l'incidente, però, il giovane automobilista di Roccafluvione si è fatto prendere dal panico e invece di soccorrere i due feriti è scappato a piedi verso Croce di Tolignano. Sul posto dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari inviati dalla centrale del 118 che hanno trasportato i due steward al pronto soccorso. D.P. ha riportato miracolosamente solamente escoriazioni e qualche contusione mentre T.A., la frattura di alcune costole e del braccio sinistro. Ieri mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico ma ne avrà almeno per sessanta giorni.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini e per prima cosa hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'impianto di carburanti per risalire all'identità del pirata della strada. Nel frattempo però quest'ultimo si è rivolto all'avvocato Francesco Ciccolini, che lo ha convinto immediatamente a costituirsi in caserma per spiegare cosa è accaduto giovedì notte. Consiglio recepito ieri mattina. Un giusto comportamento che però non ha impedito al giovane di Roccafluvione di evitare l'arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA