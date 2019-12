Protocollo d'intesa per ripopolare i comuni del Piceno

L'ACCORDO

ASCOLI Si sbarca direttamente in Europa con un progetto innovativo e di area vasta. Il Comune di Ascoli ha sottoscritto un protocollo d'intesa insieme ai comuni di Castel di Lama, Colli , Folignano, Maltignano e Spinetoli per rispondere alla 5^ Call del bando europeo Urban Innovative Actions (UIA), un'iniziativa dell'Unione Europea che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove e non provate per affrontare le sfide urbane. Il tema è quello di recuperare residenti sia per il capoluogo che dagli oltre 50 mila abitanti oggi è sceso a 48 mila. E i Comuni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa hanno problematiche simili. Urban Innovative Actions permette di chiedere un contributo massimo di 5 milioni di euro come cofinanziamento dell'80% della somma prevista per la realizzazione del progetto. Il comune di Ascoli e i suoi partner Bim Tronto, UniCam e Hub21, che costituiscono la delivery partner che cofinanzieranno con il restante 20%, cioè 1 milione di euro, il progetto complessivo da 6 milioni di euro. Il Comune è partito dal concetto di Smart City e ha posto come valore l'ex Convento di San Domenico (ex Istituto Trebbiani nel quartiere Piazzarola) conferendo l'immobile come valore di cofinanziamento per la sua parte. Così hanno fatto gli altri partner: Il Bim Tronto nel potenziare azioni turistiche tramite il patrimonio culturale per attrarre turisti che siano invogliati a diventare residenti in questi territori, l'UniCam per la progettualità, Hub21 nel formulare proposte di servizi innovativi per aumentare l'attrazione di nuovi residenti nei Comuni dell'intesa. Si è puntato infatti per combattere il decremento demografico sull'housing sociale coniugato all'hub sociale: abitazioni con massimo risparmio energetico e quindi green, ma con affitti calmierati. All'interno dell'ex Convento di San Domenico è prevista oltre la ristrutturazione per realizzare appartamenti di housing sociale, anche la realizzazione di un ambulatorio gestito da medici in pensione, un laboratorio nel riuso di materiale informatico e tecnologico in genere, una Scuola per la realizzazione di Gioielli del Popolo dei Piceni sotto il tutoraggio di archeologi sperimentali.

