Prorogati i lavori delle fognature al ponte romano

L'ORDINANZA

ASCOLI Ancora una proroga fino al 20 marzo dei lavori relativi alle fognature nella zona a ridosso del ponte romano di Borgo Solestà, ma stavolta arriva, con un'apposita ordinanza comunale, la riapertura parziale del traffico veicolare seppure con modifiche e restringimenti. Non più chiusura totale al traffico, dunque, ma nuove disposizioni che permetteranno comunque una circolazione della auto secondo quanto definito dal provvedimento dell'Arengo. Considerando che finora proprio l'iinterdizione totale aveva sollevato, col protrarsi dell'intervento, la veemente protesta dei commercianti e residenti della zona. Nello specifico, ora è stato definita fino al prossimo 20 marzo, salvo conclusione anticipata dei lavori, una serie di modifiche alla viabilità. Innanzitutto resta interdetto l'accesso veicolare sul ponte romano a chi arrivi da via Rigantè con obbligo di svolta a destra in direzione di via San Serafino da Montegranaro per tutte le provenienze sia da via Rigantè che da via Tucci. A tal proposito verrà installata una idonea segnaletica di preavviso riguardo la chiusura al transito sul ponte con direzione centro. Inoltre, viene disposto il parziale restringimento della carreggiata stradale in via Trebbiani per il tratto nei pressi dell'intersezione con Via delle Stelle, in modo tale che sia sempre assicurata una corsia di marcia. Mentre è prevista l'interdizione del transito pedonale in via delle Stelle, per il tratto terminale afferente via Trebbiani con deviazione dello stesso per rua dei Grisanti. Quindi, via Trebbiani sarà percorribile dal centro verso Borgo Solestà. Ovviamente, la ditta incaricata dei lavori dovrà garantire la sorveglianza degli scavi che, comunque, dovranno essere delimitati da barriere o recinzioni.

