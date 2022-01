«Pronti a rilanciare il territorio»

LA LETTERA

OFFIDA Una lettera, a firma dei consiglieri di minoranza di Obiettivi Comuni per Offida e del capogruppo Eliano D'Angelo, per augurare un felice e sereno 2022 agli offidani e per ripercorrere i temi e gli approfondimenti più importanti portati avanti negli ultimi mesi, nonché gli obiettivi raggiunti. «Sappiamo - scrivono - come il 2021 non sia stato un anno semplice, al di sotto delle aspettative e che ci ha visto, a volte, far fronte ad ostacoli che sembravano insormontabili. Crediamo, però, sia indispensabile continuare a non perdere la voglia e l'entusiasmo di tornare a vivere con più serenità e leggerezza, mantenendo l'ottimismo che ci ha sempre contraddistinto».

Dopo aver rimarcato come il gruppo di opposizione abbia sempre cercato di fare al meglio la propria parte, Obiettivi Comuni per Offida continuerà ad operare per il bene della comunità perché «Siamo convinti affermano i consiglieri che l'opposizione abbia un ruolo determinante nella buona gestione amministrativa di una città, dove la critica, a volte anche dura, è necessaria per il superamento e la risoluzione dei problemi, nonché sale per una democrazia compiuta». E per il futuro, sempre con una «opposizione costruttiva si continuerà con nuove idee ed iniziative anche per far fronte alla crisi e per mettere in atto ogni azione per rilanciare il territorio».

Nicola Savini

