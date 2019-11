Procedura errata Una nuova gara contro la frana

LA SICUREZZA

ASCOLI Dopo decenni di attesa e poi un errore procedurale che aveva costretto l'Arengo ad annullare l'attesa gara di appalto, adesso si sblocca attraverso una nuova procedura l'affidamento dell'intervento sul versante a rischio frane sul ponte di San Filippo, laddove si trovano, nella zona sovrastante, le villette del complesso Le terrazze. Si sblocca, quindi, la gara per aggiudicare l'importante opera che, con l'approvazione del progetto esecutivo, prevede la sistemazione e messa in sicurezza di quel costone sul fiume con fondi ministeriali per circa 640mila euro. Un intervento che figura da anni nei Piani delle opere pubbliche come prioritario e urgente, proprio per la necessità di andare a restituire sicurezza e garanzie sia ai residenti delle villette sopra il versante, sia dal punto di vista della pubblica incolumità in genere. Un vero e proprio incubo che, dopo oltre 20 anni, potrà essere cancellato. Il problema principale da risolvere, riguardo l'intervento sul versante da sistemare, è costituito dal fatto che ai piedi della scarpata il fiume Tronto, deviando il suo corso ed erodendo la sponda sinistra, ha formato un'ansa piuttosto pronunciata avvicinandosi sempre più al complesso edilizio sovrastante, posto a circa 70 metri di altezza. Dal 1998 ad oggi, a tal proposito, numerosi sono stati gli eventi franosi registrati nella zona. Per risanare la situazione, l'intervento prevede di mettere in sicurezza l'area ricorrendo alla realizzazione di una palificata con tiranti per circa 45 metri a monte del limite superiore della zona in frana e di una struttura in cemento armato per il recupero e la salvaguardia della zona verso valle a tutela degli spazi privati. Inoltre, è previsto il rafforzamento della parete, per circa un chilometro con rete metallica, oltre alla realizzazione di un paramento inclinato.

