Priscilla, la dama inglese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUINTANAASCOLI «Fino all'ultimo mia madre mi ha detto: «Anche se non mi vedrai, io sarò lì con te». Non potevo tirarmi indietro, dovevo sfilare per lei». Con la voce rotta dall'emozione, la splendida 27enne Priscilla Trivisonne si è presentata come dama del sestiere di Porta Maggiore per la Quintana di domenica. Appena due settimane fa Priscilla ha dovuto dire addio alla madre Patrizia Mariani, ex dama della Piazzarola, scomparsa troppo presto lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore: «Quando ha saputo che ero stata scelta come...