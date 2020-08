Primo ufficio della Soprintendenza a Palazzo Panichi entro dicembre

L'OBIETTIVO

ASCOLI L'annunciato e atteso dono della nuova Soprintendenza Marche sud nel capoluogo piceno dovrebbe arrivare sotto l'albero di Natale degli ascolani. Si tratterà dell'apertura di un primo ufficio, per una presenza costante, nella sede di Palazzo Panichi che già ospita il Museo archeologico statale una volta completati i lavori di miglioramento sismico in corso e che dovrebbero concludersi a fine novembre.

Una prima mossa sulla scacchiera in attesa poi del più complesso e consistente intervento di sistemazione dell'ex distretto militare, in corso Mazzini, laddove dovrebbero accasarsi successivamente tutti gli altri uffici della nuova Soprintendenza che nell'immediato non potranno trovare spazio nell'edificio di piazza Arringo. Ed in tale direzione si è avviata una stretta e costante collaborazione tra l'Arengo, attraverso il sindaco Marco Fioravanti insieme all'assessore alla cultura Donatella Ferretti, ed i rappresentanti della Soprintendenza. Proprio la mancanza di spazi sufficienti a Palazzo Panichi per ospitare tutti gli uffici previsti per la nuova Soprintendenza Marche sud, aveva qualche mese fa rimesso in dubbio l'utilizzo dell'edificio di proprietà demaniale. Si era quindi pensato alla soluzione dell'ex distretto militare, comunque di prestigio e di proprietà del Demanio e in parte dell'Arengo, in grado di garantire maggiori superfici disponibili. Di fatto, però, la consistenza dei lavori da effettuare e la relativa tempistica hanno dirottato questo nuovo, importante, insediamento istituzionale verso una prima soluzione quasi immediata: l'apertura entro l'anno di un ufficio della Soprintendenza a Palazzo Panichi, in piazza Arringo, una volta concluso l'intervento di miglioramento sismico per poi attendere la disponibilità dell'ex distretto dopo i necessari lavori per ospitare tutti gli altri uffici previsti e necessari a completare l'insediamento a regime della nuova, prestigiosa istituzione sul territorio. «Insieme al sindaco sottolinea Donatella Ferretti sto tenendo un costante contatto con i vertici della Soprintendenza proprio perché intendiamo agevolare al massimo questo insediamento e collaborare anche su più fronti, come sta già avvenendo. A Palazzo Panichi si insedierà un primo ufficio a cui poi farà seguito successivamente l'apertura di tutti gli altri uffici all'ex distretto militare». A Palazzo Panichi in questa fase, sono in corso i lavori di riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio, dopo sopralluoghi e anche una verifica attraverso un drone. Secondo il cronoprogramma operativo il cantiere dovrebbe essere chiuso, per il completamento dell'intervento, il 28 novembre.

Questo dovrebbe consentire, quindi, l'apertura del primo ufficio della nuova Soprintendenza entro Natale o comunque entro la fine dell'anno. Una scadenza che lo stesso sindaco Fioravanti aveva indicato come possibili dopo colloqui intercorsi con la Soprintendenza. L'apertura della sede nuova Soprintendenza Marche Sud in città entro la fine dell'anno significherà concretizzare finalmente l'importante riconoscimento ottenuto su proposta del ministro Franceschini e sostenuta da tutte le istituzioni e forze politiche.

