Primo passo del Giardino delle idee a Monticelli

ASCOLI Avviati i primi passi per il progetto definitivo sulla rRealizzazione della piazza scuola media monticelli incluso nel programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno dell'importo complessivo di 656mila euro. La giunta comunale ha approvato il certificato di regolare esecuzione redatto il 12 giugno dall'ingenere Rosanna Gabrielli dal quale risulta che la fornitura di corpi illuminanti è stata eseguita dalla ditta Sme con sede in Via Garibaldi a Sassofeltrio in conformità con le prescrizioni contrattuali. L'Arengo ha deciso di affidare uno specifico intervento per andare a realizzare l'impianto di illuminazione a completamento della nuova piazza a Monticelli denominata il Giardino delle idee. Si tratta della conclusione della realizzazione di questo spazio di aggregazione realizzato davanti alla scuola media del quartiere. Si potrà quindi, al termine dei lavori per l'impianto, riconsegnare al quartiere questa nuova piazza che, in realtà, può essere considerata un giardino attrezzato per dare centralità al ruolo della chiesa, della scuola, e della ludoteca, tutte concentrate nella porzione nord del lotto di intervento. E' stato previsto anche un percorso pedonale, con pendenze adatte a persone diversamente abili, di collegamento tra la strada salaria inferiore , via delle Violaciocche e via delle Ninfee in cui sono collocate proprio ludoteca, scuola e chiesa. Si tratta di uno spazio pubblico sicuro anche nelle ore notturne mediante la previsione proprio di questo adeguato sistema di illuminazione.

