Primo giorno di scuola ad Offida Il servizio mensa svolto in classe

LA RIAPERTURA

OFFIDA Ieri primo giorno di scuola per i bimbi e ragazzi di Offida. Una riapertura posticipata di una settimana a causa dell'emergenza Coronavirus. Ieri, tutto si è svolto in un clima di serenità e fiducia. I bambini dice una insegnante della primaria si sono comportati in maniera responsabile nel rispetto dei protocolli, mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento e qualche domanda curiosa: Perché tutto questo, maestra?. Soddisfatta l'assessore Isabella Bosano che rimarca come il comune «Abbia lavorato per mesi pur di adeguare aule e spazi alle nuove normative Covid. Il tutto per far svolgere le lezioni nel migliore dei modi e per evitare problematici doppi turni alle famiglie. Il servizio mensa viene svolto nella classe con specifici carrelli chiusi». E' comprensibile, comunque, ancora qualche preoccupazione da parte di alcune mamme. «Ringraziamo l'amministrazione comunale per quanto ha fatto e sta facendo una ma non è colpa nostra se qualche timore rimane. Preghiamo il Signore di poter tornare alla completa tranquillità». A tale proposito arriva la buona notizia del sindaco Luigi Massa: «Nessuna nuova positività rilevata ad ora afferma. Continua il lavoro di monitoraggio di una situazione che, nella sua delicatezza, rimane sotto controllo». Dopo gli auguri di un sereno anno scolastico ai ragazzi e insegnanti, il sindaco, rivolgendosi ai genitori, sottolinea come «La vostra collaborazione è sempre fondamentale ma quest'anno lo è ancora di più, siete il primo tassello di supporto e controllo. Noi abbiamo fatto tutto il necessario con lavori, migliorie, adeguamenti, evitati i doppi turni, raddoppiate le corse del trasporto dove necessario, previsto le assistenti su tutti i mezzi. Un lavoro di squadra e voi siete parte della squadra».

n. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA