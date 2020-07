Pressing sugli ex sindaci

LE ELEZIONI

ASCOLI I candidati governatori delle Marche dei due schieramenti principali in lista (centrodestra e centrosinistra) saranno sostenuti da liste civiche che andranno ad affiancarsi a quelle dei partiti. In quella del centrodestra, in appoggio al candidato governatore Francesco Acquaroli espresso da Fratelli d'Italia, rimane il rebus della candidatura dell'assessore comunale , Gianni Silvestri, bruciato sul filo di lana da Guido Castelli nella lista della circoscrizione della provincia di Ascoli.

La valutazione

Gianni Silvestri è rimasto scottato dall'esclusione dalla lista di Fdi, ma come cinque anni fa, il suo sogno è quello di potere sedere in consiglio comunale dopo cinque mandati consecutivi a Palazzo Arengo. Per ora Silvestri non si scompone: lascia intendere ma poi si ritrae. In questo caso molto dipenderà da cosa vorrà fare il sindaco. Piunti, ad esempio, ha chiesto e ottenuto che il vice sindaco Andrea Assenti si dimettesse dall'incarico una volta candidato alle Regionali e altrettanto potrebbe pretendere Marco Fioravanti da Gianni Silvestri, Monica Acciarri (che si sta muovendo molto a Roma con la Lega nonostante le barricate della base locale del Carroccio; sono in corsa anche Raffaelle Tassotti, Andrea Antonini e Patrizia Petracci) e Donatella Ferretti (Forza Italia).

I pro Mangialardi

Nel frattempo sono iniziati anche i contatti nel centrosinistra per imbastire la lista civica Insieme per Mangialardi del candidato governatore del centrosinistra. Il nome che più circola in queste ore è quello di Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano, indicato anche nelle assemblee dei circoli del Partito democratico ma subordinato al tandem Anna Casini-Augusto Curti. Flaiani è allettato dalla proposta ma preferisce prendere tempo per rifletterci sopra. In alternativa si sondano due ex sindaci della Vallata del Tronto. Fra le liste in appoggio a Mangialardi dovrebbe esserci anche quella dei Popolari che fanno riferimento all'assessore Loretta Bravi.

I dissidenti Udc

E qui gli assi da giocare sul tavolo verde elettorale sono quelli dell'ex assessore comunale Francesco Viscione e di Fabio Pagnotta che non sono disposti a seguire l'Udc che dopo avere sostenuto Ceriscioli cinque anni fa, hanno deciso di passare da dove erano venuti: il centrodestra. Nel frattempo anche Italia Viva ha già definito il suo tandem per le candidature composto dal consigliere regionale Fabio Urbinati e dalla professoressa Maria Stella Origlia.

Mario Paci

