«Presenza h24 e tanta umanità Un medico davvero unico»

MONSAMPOLO Lo storico medico di Monsampolo Mario Arezzini, 70 anni, è andato in pensione, concludendo la sua lunga e meritoria attività di medico di base. Tante sono state le testimonianze di affetto rivolte al dottore (che aveva in cura anche molti abitanti della zona di Valtesino di Ripatransone), tra le quali anche una lettera di alcune persone che lo hanno avuto come proprio medico di famiglia. «Grazie si legge nella missiva per l'attenzione, la disponibilità e la sensibilità con le quali tutti noi siamo stati accolti nei suoi ambulatori, come esseri umani prima ancora che come pazienti. Grazie per la sua straordinaria e unica dedizione al lavoro che l'ha portata fin dentro le nostre case a ogni ora del giorno e della notte e per il tempo che ci ha dedicato, molto spesso togliendolo al suo. Vogliamo dire grazie all'unico dottore che ha ridato al suo ruolo una delicata umanità, grazie alla sua presenza h24 e alla sua certosina dolcezza. Forse le nostre parole non riusciranno a esprimere completamente tutta la nostra riconoscenza verso colui che abbiamo considerato il nostro angelo. La salutiamo con la certezza che lei non andrà mai in pensione, ma resterà per sempre colui che ci sarà sempre nei nostri momenti di sconforto e non dimenticheremo mai tutto ciò che ha fatto per noi».

