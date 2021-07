Presentato al Circolo Insieme di Colli del Tronto, il libro di ricette e di saggezza popolare Nù Frecandò. L'evento fa parte del progetto Autori a Colli, ideato dalla Pro Loco, che ha come scopo quello di dare visibilità agli autori locali. Nù Frecandò nasce da un'idea di Maria Pica e dal lavoro meticoloso delle donne del circolo ricreativo culturale Auser che hanno raccontato le ricette della tradizione. I manoscritti sono stati poi catalogati e organizzati da Annamaria Chelli su progetto dell'Amministrazione comunale di Colli del Tronto, la quale ha distribuito una copia del libro in tutte le case, come regalo di Pasqua. Hanno partecipato alla serata Annamaria Chelli, Pier Paolo Salvucci, Emanuele Di Silvestro, moderatore ed ideatore della serata, la vicepresidente della Pro Loco Daniela Amatucci, la presidente del circolo Insieme Pinetta Tirabassi e Diana Pulsoni. Presenti anche il Sindaco Andrea Cardilli e l'Assessore alla Cultura Doriana Carosi che hanno ribadito l'importanza di questo scrigno della memoria: di pagine di storia basate sull'analisi dei sistemi di conservazione, di cottura e di utilizzo del cibo, in ogni pasto. Un testo che dalla tradizione dimostra una grande vitalità per le sfide del futuro che riguardano la sostenibilità e l'alimentazione.

