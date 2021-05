Prende il via domenica, alle ore 9, dalla frazione Santa Maria di Acquasanta Terme, in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid-19, l'edizione 2021 del Festival dei due Parchi con il nono Tallacano Trail. A causa della situazione emergenziale, l'evento sportivo cambia veste, trasformandosi in una corsa in solitaria non competitiva dal percorso di 17km, con partenze distanziate, a cronometro, e in una eco passeggiata, dalle 9.30, di 2km, alla portata di tutti. Anche quest'anno, la corsa toccherà alcuni dei borghi più suggestivi del territorio di Acquasanta Terme: Santa Maria, Cocoscia, Tallacano con sullo sfondo Agore, Poggio e Rocchetta. Un territorio unico nel suo genere e che rimane ancora duramente colpito dal sisma del centro Italia che ha semidistrutto molti di questi borghi e ha reso inagibili sentieri, strade brecciate e carrarecce. I camminatori potranno, invece, immergersi nel sentiero Lu vurghe sino alle sorgenti di acqua sulfurea. Runners, passeggiatori, amanti della natura potranno, così, tornare a respirare l'aria buona dei nostri monti, a rincontrarsi, nel rispetto delle regole del distanziamento, e salutarsi lungo gli antichi tratturi degli avi, nel rifiorire rumoroso delle gemme a primavera, avvolti da un territorio incantato di sentieri e ruscelli, di tufo e castagni, di acque termali, di borghi arroccati, ricordandoli un tempo festanti.

L'evento si svolge con la collaborazione tecnica ed organizzativa della Polisportiva AntropoSport e dell'AntropoService, sotto l'egida del Coni provinciale e del Movimento sportivo popolare Italia e con il patrocinio della Regione Marche, del Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e di Ascoli, nonché con la collaborazione dell'associazione Lu Vurghe. La prenotazione è obbligatoria e a numero chiuso. È ancora possibile iscriversi alla passeggiata fino alla mezzanotte di oggi. Per info ed iscrizioni: www.festivaldeidueparchi.it oppure 0736 250818.

