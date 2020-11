Premiata la start up sull'enogastronomia

IL BANDO

ASCOLI Pubblicati i nomi delle cinque start up vincitrici del bando Incubatore d'Impresa 2020 e già insediate presso l'Innovation Hub certificato di ComoNExT. Tra le cinque start up, 100mila euro è il controvalore complessivo dei cinque voucher assegnati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, c'è Winedering travel. taste. share di Stefano Tulli che ha sede ad Ascoli Piceno.

L'iniziativa, giunta alla 11° edizione, si propone di sostenere la trasformazione di buone idee in vere e proprie attività imprenditoriali attraverso un percorso assistito della durata di un anno all'interno di ComoNExT Innovation Hub, che offre la condivisione di spazi e risorse, la fruizione di servizi specialistici (supporto nella stesura del business plan, nella ricerca e individuazione di finanziamenti pubblici o privati per lo sviluppo della start up, formazione e tutoring) e l'accesso a reti di conoscenze.

Winedering di Stefano Tulli intende avviare un percorso di digitalizzazione in grado di coinvolgere l'intero panorama enoturistico italiano. In un contesto internazionale in continua evoluzione, le cantine si ritrovano a doversi adeguare alle sempre maggiori esigenze digital di clientela nazionale ed internazionale.

Allo stesso tempo Winedering rappresenta la soluzione per il turista che deve districarsi tra la miriade di offerte di degustazioni o wine tour in una specifica zona geografica del mondo. Winedering è un ponte digitale tra cantine e clienti finali, aiutando le imprese a rispondere al mercato e allo stesso tempo sensibilizzando il mercato dell'enoturismo ad un nuovo approccio alle visite in cantina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA