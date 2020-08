Pozzo in tilt, mezza Vallata rimane a secco

IL GUASTO

ASCOLI Una rottura improvvisa, riscontrata nel tardo pomeriggio di sabato nell'impianto di Capodacqua, ha lasciato senza acqua gran parte dei comuni della Vallata del Tronto e parte della Riviera delle Palme. Il pronto intervento della Ciip e degli addetti alla manutenzione ha consentito di limitare al minimo i disservizi per i cittadini, giusto il tempo di riparare il guasto. A darne notizia era stato la stessa società di gestione del ciclo idrico nel Piceno e in una parte della provincia fermana, con un post sui social network a confermare il guasto e a prevedere disguidi a Offida, Ripatransone, Acquaviva, Spinetoli, Monteprandone e la parte alta di San Benedetto.

I pozzi

Un guasto meccanico ad uno dei due pozzi di Capodacqua ha richiesto l'immediato intervento della ditta di manutenzione con gli operai che sono entrati immediatamente in azione. Si è provveduto alla sostituzione di alcuni pezzi che e intorno alle 23 di sabato era stato ripristinato il corretto funzionamento del pozzo e, pertanto è stato garantito il flusso iderico. Anche se, a seguito delle chiusure notturne che da quasi due mesi vengono effettuate per fronteggiare la crisi idrica e la scarsità di acqua a disposizione, gran parete dell'utenza è rimasta ugualmente con i rubinetti a secco. Ma la possibilità di avere nuovamente a disposizione l'impianto di Capodacqua ha consentito di rifornire nuovamente i serbatoi e di avere l'acqua necessari a soddisfare il fabbisogno degli utenti per tutta la giornata di ieri.

L'emergenza

La crisi idrica non accenna ad allentare la morsa e la scarsità di acqua a disposizione continua ad avere serie ripercussioni comportando le chiusure notturne in gran parte dei comuni del Piceno ad eccezioni di quelli, come Ascoli e San Benedetto, che possono contare sull'apporto degli impianti di soccorso. In soccorso della Ciip, in tal senso, potrebbe arrivare il meteo e le perturbazioni annunciate per oggi.

Luigi Miozzi

