«Posti letto ridotti, i reparti in affanno» Orgoglio Civico all'attacco dei politici

LA CRITICA

SAN BENEDETTO «La politica non vuole riorganizzare il Madonna del Soccorso al fine di riportare posti letto no Covid in Rianimazione, Chirurgia e Ortopedia». Denuncia che arriva da Orgoglio Civico e Cittadinanzattiva, associazioni che sottolineano come a oggi ci siano reparti in affanno e con l'attività a rilento non avendo ancora a disposizione letti no Covid e questo comporterebbe il continuo trasferimento dei pazienti in altri ospedali della regione. Il tutto nonostante la pandemia abbia rallentato il numero dei ricoveri Covid.

No alla sanità del mattone

«Madonna del Soccorso affermano le due associazioni è abbandonato dall'interesse politico, questo è il punto su cui i cittadini devono riflettere. La destinazione Covid dell'ospedale sambenedettese ha attratto le necessità di tutta la regione Marche dall'inizio pandemia e questo, oltre ad aver portato allo stremo il personale del Dipartimento di Emergenza così come degli altri reparti, ha quasi bloccato le attività chirurgiche per mancanza di posti letto no Covid. La politica, tutta, oggi ha altri interessi e tempo per commissioni stadio, spiagge libere, accordi elettorali, ma non per il Madonna del Soccorso. Noi non ricopriamo ruoli istituzionali in Regione o nei Comuni quindi possiamo solo denunciare e mettere in evidenza le difficoltà. Venti anni di chiacchiere per un nuovo ospedale vengono ulteriormente rinnovate per sostenere l'idea di un altro ospedale nuovo mentre al Madonna del Soccorso occorrono posti letto ed energie umane nell'immediato. Manca personale medico ed infermieristico, mancano posti letto chirurgici no Covid, ma soprattutto manca una nuova visione di sanità».

Rianimazione da riconvertire

Cittadinanzattiva fa luce sulle necessità attuali e improcrastinabili del nosocomio locale. «Occorre riconvertire i posti letto Covid presenti in Rianimazione in posti no Covid e ci chiediamo a cosa sia servito il centro Covid a Civitanova se poi è stata blindata la centralità di un ospedale pubblico. Se non si riconvertirà la Rianimazione in no Covid, le attività chirurgiche rimarranno quasi ferme ed i pazienti no Covid dovranno essere trasferiti in altre Rianimazioni del territorio. Queste sono le necessità attuali al Madonna del Soccorso ma evidentemente siamo solo noi a pensarlo, sin da quando, da sempre, abbiamo sostenuto che la soluzione ai problemi non risiede nella favola di nuovo ospedale per la sanità edile, ma la sanità per cittadini che hanno necessità di posti letto ed assistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA