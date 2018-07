Porte aperte agli stranieri «Tasse al 4% a chi investe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIO ASCOLI Incentivare le imprese straniere ad investire nelle aree colpite dal sisma, o comunque a ad alto tasso di disoccupazione, creando delle condizioni, anche fiscali, favorevoli come una tassazione pari al 4 per cento per cinque anni. E' quanto riportato nella proposta di Legge depositata nei giorni scorsi alla Camera e frutto di un lavoro sinergico tra l'onorevole Roberto Cataldi, deputato per il Movimento 5 Stelle di Ascoli e l'economista teramano Antonio Zennaro tra i primi firmatari della normativa insieme ad altri deputati....