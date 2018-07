Porta Tufilla vince al fotofinish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA QUINTANAASCOLI Un anno di assenza forzata non scalfisce la classe di Massimo Gubbini. Il cavaliere di Porta Tufilla conquista con grande merito il Palio dipinto da Stefano Palermo, dopo un'avvincente sfida con Luca Innocenzi di Porta Solestá e lo dedica a Diego Priore, piccolo sestierante rossonero che sta combattendo la sua battaglia contro la malattia. Per un lucidissimo Gubbini è il sesto successo personale il decimo per Tufiila. La classifica vede Enrico Giusti di Sant'Emidio al terzo posto, poi Fabio Picchioni di Porta Romana, Mattia...