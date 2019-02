Polo tecnologico Una fondazione per la gestione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOLUZIONEASCOLI Non ci sono solo i parcheggi fra gli obiettivi di fine mandato della giunta Castelli. Nascerà infatti una fondazione per gestire il Polo scientifico e tecnologico nello stabilimento ex Haemonetics. È questa la scelta dell'Arengo contenuta nella delibera di giunta con la quale si accoglie la proposta presentata dalla Restart per anticipare l'attivazione di quella che sarà una fabbrica di imprenditori con l'utilizzo dell'immobile in zona industriale di proprietà della Fainplast. Con l'ulteriore novità di inserire...