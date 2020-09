Polo Sant'Agostino, sistema intelligente per ridurre i consumi

LA RIQUALIFICAZIONE

ASCOLI L'Arengo sblocca il progetto esecutivo e apre la strada alla gara per la riqualificazione di tutta l'area tra il Polo universitario all'ex Mazzoni e la zona dell'Annunziata. Un progetto per un intervento da 150mila euro che è stato adeguato anche per intervenire sui manufatti storici nella zona che nel frattempo sono stati danneggiati dal sisma. E adesso si spiana il percorso verso l'appalto dei lavori che prevedono, tra l'altro, trattandosi di aree tutelate, anche un costante monitoraggio a livello archeologico. L'intervento, che il sindaco Fioravanti ha voluto portare avanti insieme all'assessore ai lavori pubblici Cardinelli proprio per andare a completare l'altra opera di riqualificazione e pulizia delle aree verdi tra Annunziata e Fortezza, rappresenta un tassello importante anche per la presenza dell'Università, oltreché per possibili sviluppi dal punto di vista turistico.

L'intervento che ora si andrà a realizzare, tra l'accesso del Polo universitario all'ex Mazzoni e la sovrastante zona dell'Annunziata, mira ad una riqualificazione non solo dal punto di vista strutturale ma anche estetica ed architettonica attraverso un'adeguata integrazione con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico circostante. L'intervento è inserito nell'ambito del Bando Iti 1 ed è stato oggetto, come detto, di revisione progettuale a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici. Il progetto esecutivo approvato si incentra principalmente su interventi di restauro con consolidamento dei muri che sovrastano il parcheggio pubblico all'interno del Polo universitario e Sant' Angelo Magno, oltre al ripristino della muratura adiacente al portale d'ingresso, la sistemazione del parapetto in mattoni che costeggia Via Mazzoni che risulta ammalorato in vari punti. Ora, quindi, si potrà procedere con l'affidamento dei lavori.

L'altro intervento per il quale ora, dopo l'appalto, si avvieranno i lavori è quello che riguarda l'efficientamento energetico-ambientale del Polo di Sant'Agostino (con un costo previsto, dopo la gara, di circa 200.000 euro). Un'opera con la quale si intende dimostrare che anche le attività culturali possono essere sviluppate in un ambiente consono, adeguato, ma risparmiando energia e risorse economiche. L'obiettivo dell'intervento è quello di ottimizzare e razionalizzare i consumi energetici e di aumentare il comfort degli utenti attraverso l'utilizzo di nuovi dispositivi a consumo ridotto e mediante l'installazione di sistemi intelligenti di controllo, regolazione, gestione, monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi energetici. Tra le altre cose si prevede la chiusura dell'ala sud del chiostro al piano terra, lunga 44,27 metri e l'inserimento di una porta a scorrimento automatico in prossimità dell'ingresso principale al fine di ottenere una termoregolazione passiva, interrompendo i flussi d'aria tra il chiostro e l'androne. L'obiettivo è quello di contenere le dispersioni termiche durante il periodo invernale. Il nuovo spazio che si verrà a creare sarà a disposizione degli utenti per attività culturali, esposizioni temporanee, area lettura e area snack.

