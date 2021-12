Polo quantistico Minischetti e Poli entrano nel cda

LE NOMINE

ASCOLI Primi passi concreti per la realizzazione del nuovo polo dell'imprenditorialità in città. Il passaggio fondamentale per l'avvio dell'importante iniziativa - mirata alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo di nuove imprese sul territorio arriva ora con la costituzione della Fondazione sviluppo per la comunità - Ets che nasce a seguito dell'iniziativa del presidente della Fondazione Carisap, Angelo Galeati, con l'adesione in qualità di soci fondatori dell'Arengo, di Restart e della Gabellini Holding srl. A tal proposito, proprio l'Amministrazione comunale ha sbloccato ora il versamento della propria quota, di 20mila euro, così come avvenuto per gli altri soci, considerando che il patrimonio iniziale sarà di 80mila euro. Inoltre, il sindaco Fioravanti ha anche proceduto, come richiesto, alla nomina delle persone delegate a rappresentare l'ente nel consiglio di amministrazione della nuova fondazione: si tratta di Serena Minischetti e Valeria Poli, cui si affiancherà Giorgia Andreucci come revisore. Inizia, dunque, il percorso di questo nuovo Polo dell'imprenditorialità che avrà il compito di individuare e illuminare il percorso da seguire sul fronte del rilancio del territorio. Il primo progetto già emerso è quello della creazione di un punto di riferimento per la ricerca nel settore della fisica quantistica, con sede nello stabilimento ex Prysmian del noto imprenditore ascolano Battista Faraotti. Ma tante altre sono le attività che la nuova Fondazione intende mettere in campo: dall'alta formazione al supporto per la creazione di nuove imprese, ma anche alla realizzazione di progetti per intercettare fondi da dirottare sul territorio, la gestione di centri espositivi e congressuali e tanto altro ancora in stretta collaborazione con Università, professori e ricercatori qualificati a livello nazionale e internazionale.

l.marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

