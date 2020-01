Polini: «Bisogna salvare la Valle dei Calanchi»

L'ALLARME

CASTIGNANO «Una nuova Malagrotta nel bel mezzo della valle dei Calanchi». È questo l'allarme lanciato dal sindaco di Castignano, Fabio Polini, a poche settimane dalla conferenza dei servizi fissata per il prossimo 5 febbraio. «È stata convocata una conferenza dei servizi - dice il primo cittadino - in cui la Geta chiede la realizzazione di una nuova discarica. Il progetto è denominato nuova discarica per rifiuti pericolosi e non in località Alto Bretta. Si suppone che la nuova discarica venga realizzata tra la ex IPGI, da anni già al centro di aspre polemiche degli ambientalisti ascolani a causa del suo stato di abbandono, e la discarica Geta.

« Si tratta di una nuova mega discarica - ribadisce il primo cittadino di Castignano, Fabio Polini - da realizzare tra le due già esistenti. Tipo Malagrotta di Roma. Ma si tratta di un progetto irrealizzabile. La valle del Bretta ha già ampiamente dato in termini di rifiuti: esiste la IPGI, poi la Geta. E non credo che si possa realizzare una nuova mega discarica, comprimendo quel territorio all'inverosimile e deturpandolo ulteriormente. È chiaro che, in questi casi, si cerchi il profitto, ma non al punto di distruggere un ambiente già ampiamente provato. Noi cercheremo di capire se verranno rispettate tutte le normative vigenti, soprattutto quelle che sono le distanze in termini di legge e far sì che, a livello amministrativo, si evidenzino quelle che sono le criticità su quel territorio. Non dimentichiamo, inoltre, che esiste un progetto di sviluppo turistico del Parco dei Calanchi e dell'Ascensione. E se noi lo deturpiamo, che senso avrebbe la costruzione di una nuova discarica? Noi lavoriamo per la valorizzazione di quel territorio», ribadisce Fabio Polini. Il rischio, quindi, secondo il primo cittadino di Castignano, «e che i rifiuti pericolosi e non, se verrà approvata la costruzione di una nuova mega discarica, potrebbero provenire da qualunque parte d'Italia».

e. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA