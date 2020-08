Poker d'assi per aiutare la ricerca

L'EVENTO

ASCOLI Da mesi è annunciato come uno degli eventi nazionali dell'estate, in grado di mettere sulla stessa scena - in una stagione avara di appuntamenti di rilievo tre delle stelle più luminose del firmamento del pop attuale. Parliamo del memorial Alessandro Troiani, la manifestazione creata dalla locale sezione dell'Ail, a beneficio della ricerca delle malattie del sangue, a partire dal lodatissimo reparto di ematologia di Ascoli.

La manifestazione

La manifestazione, giunta al 21esimo anno e da sempre caratterizzata dalla presenza di grandi personaggi dello spettacolo e della musica, andrà in scena il prossimo 30 agosto con non poche traversìe. Dario DardustFaini , che da cinque stagioni dirige artisticamente il Memorial quest'anno ha deciso di farsi affiancare dal vincitore del festival di Sanremo 2019, Mahmood e dalla attuale regina della classifiche di vendita, Elodie, disco d'oro con il suo ultimo album. Nonostante l'attesa, la data certa e una location individuata come l'unica possibile in tempi del Covid 19, cioè il campo Squarcia con i suoi mille posti debitamente distanziati, nelle ultime ore la serata ha subito di essere dirottata su una struttura al chiuso e con poco più di 150 posti a disposizione, vale a dire il teatro Ventidio Basso. «Il timore di assembramenti ha portato le istituzioni ha decidere per il Massimo cittadino e quindi farci passare di colpo ogni velleità che un simile spettacolo ci aveva fatto venire prima della pandemia» ha esordito il presidente dell'Ail di Ascoli, Giuliano Agostini, certo che una simile formula sia in grado di attirare varie migliaia di spettatori.

La beneficenza

«E' uno spettacolo che vanta una causa benefica e avrebbe meritato una struttura in grado di ospitare un numero molto più elevato di pubblico » ha affermato in collegamento video Dario Faini, molto rammaricato per una soluzione che permetterà a pochissimi di poter ammirare la serata live. Infatti le norme vigenti per il contenimento del Covid parlano di una capienza in luoghi chiusi di non oltre 200 persone, compresi tecnici, hostess, artisti, musicisti. «Per permettere il maggior numero di presenze abbiamo chiesto ai protagonisti di dare vita a due rappresentazioni nella stessa sera: alle ore 19 e 15 e 22 e 15, lasciando spazio alla necessaria sanificazione tra una messinscena e l'altra» ha spiegato il primario di Ematologia del Mazzoni di Ascoli, Piero Galieni, ricordando la necessità ogni anno di ricordare la figura di questo giovane commerciante ascolano scomparso anzitempo a causa di una leucemia, Alessandro Troiani. L'evento, che vedrà la vendita dei biglietti dal prossimo 19 agosto, vedrà i tre artisti essere affiancati nei loro repertori dal bassista ascolano Saturnino Celani e da un quintetto d'archi eccezione, capitanato dal talentuoso Carmelo Emaniele Patti. Durante la conferenza stampa, a cui ha partecipato anche l'assessore agli eventi Monia Vallesi, Dario Faini ha ringraziato per la disponibilità gli artisti coinvolti, che per l'occasione non percepiranno compenso. I tre protagonisti dellaa kermesse furoreggiano attualmente in radio con i loro grandi, rispettivi successi estivi. Dardust, con Ghali, Madame e Marracash ha firmato il singolo De Fuera, mentre Mahmmod trionfa nell'etere grazie al brano Dorado, accanto a Sferabbasta e il colombiano Feid. Diversa la sorte di Elodie, che subito dopo l'exploit sanremese di Andromeda, scritto proprio fa Mahmood e Dardust, in questo momento ha all'attivo due pezzi molto amati. Ciclone con Takagi e Ketra e Gipsy Kings e Guaranà, ancora una volta scritto dall'ascolano Faini.

Filippo Ferretti

