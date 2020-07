Poker d'assi del Pd: Casini, Curti, D'Erasmo e Calisti

LE ELEZIONI

ASCOLI Si è tenuta nei locali della Vinea di Offida, mantenendo il distanziamento sociale, l'assemblea di federazione del Partito democratico, chiamata a indicare la magica quartita, ovvero i quattro candidati democrat per la circoscrizione di Ascoli alle elezioni regionali. Si tratta purtuttavia di una semplice indicazione perchè poi saranno i vertici regionali ad accendere il semaforo verde sui nominativi proposti.

I circoli

L'assemblea di federazione ha preso atto delle indicazioni espresse nelle consultazioni avvenute nei circoli del Pd sulla base dei bacini geografici e alla fine ha indicato i seguenti nominativi: Anna Casini, Augusto Curti, Paolo D'Erasmo e Sara Calisti. Quest'ultima però deve ancora sciogliere la riserva. Il segretario di federazione, Matteo Terrani ha relazionato sulle posizioni espresse nelle assemblee dei circoli e ha rimarcato come le elezioni regionali saranno decisive sul futuro del centrosinistra: «Non possiamo consegnare le Marche a una destra intollerante ed estremista» ha sottolineato Terrani. E a molti il pensiero è tornato alla famosa cena con il menù del Duce avvenuta in un ristorante di Acquasanta Terme alla quale partecipò anche il candidato governatore del centrodestra, Francesco Acquaroli, mentre opportunamente Guido Castelli si tenne alla larga. «Questa sarà una squadra vincente» ha detto il segretario di federazione tessendo le lodi dei candidati piceni. Il poker di assi era stato già indicato nelle assemblee dei circoli seppure con qualche distinguo. I circoli di Ascoli, ad esempio, hanno espressamente indicato i nomi di Anna Casini e Augusto Curti, pur avendo registrato indicazioni anche a favore di Paolo D'Erasmo e di Angelo Flaiani. San Benedetto ha indicato Anna Casini, Claudio Benigni, Diana Palestini e Paolo D'Erasmo. Offida e la Vallata sono state bulgare nell'indicazione di due soli nomi: Casini e Curti. Castorano ha indicato Casini, Curti e D'Erasmo, Colli del Tronto assieme a Spinetoli e Monsampolo del Tronto si sono espresse a favore di Casini, Curti e D'Erasmo, Folignano ovviamente ha registrato il plebiscito per Angelo Flaiani che giocava in casa. A Grottammare sono usciti i nomi di Casini, D'Erasmo e Alessandra Biocca, a Monteprandone Casini, Curti e D'Erasmo assieme a Patrizia Rossini, a Castel Di Lama Casini, D'Erasmo e Curti. Gli elettori del Pd avranno piena libertà di voto ma è chiaro che i quattro candidati prediligeranno le loro aree geografiche di residenza.

I bacini geografici

Augusto Curti, sindaco di Force, e presidente regionale dei piccoli Comuni dell'Anci, batterà casa per casa soprattutto nella zona montana e nei centri terremotati . Anna Casini punterà sul capoluogo (così come eventualmente Sara Calisti) e sulla vallata del Tronto. Paolo D'Erasmo, ex presidente della Provincia, già sindaco di Ripatransone, si dedicherà agli elettori della costa e dell'hinterland. In questa partita è rimasto in panchina l'ex sindaco di Folignano, Angelo Flaiani, che sta valutando la proposta della lista civica Insieme per Mangialardi.

Mario Paci

