Pochi tecnici nel cratere

IL VERTICE

ASCOLI Saranno ricevuti giovedì dal premier Giuseppe Conte i sindaci del cratere del terremoto. L'incontro si terrà nella sede del Senato a Palazzo Madama e sarà in quella occasione che i primi cittadini, a distanza di quattro anni dal sisma, chiederanno un deciso cambio di passo che possa finalmente dare il via alla ricostruzione che ancora non si vede. Sarà in questa occasione che i primi cittadini metteranno nuovamente sul tavolo tutte le problematiche che le amministrazioni debbono affrontare quotidianamente, accumulando ritardi.

La priorità

Il primo nodo, il più importante da sciogliere, è la stabilizzazione del personale, nella speranza che si dia seguito a quanto già tracciato dal governo nel Decreto rilancio. Purtroppo, nel corso degli anni, i Comuni hanno dovuto fare i conti con un continuo ricambio del personale, soprattutto per quelli impegnati negli uffici tecnici, in quanto i dipendenti dopo aver acquisito una certa esperienza, non avendo certezze sul futuro, hanno deciso di prendere altre strade. Con la conseguenza che gli enti locali si sono ritrovati troppo spesso al punto di partenza e con la burocrazia che ha contribuito a rendere ancor più difficoltose tutte le procedure. Oltre a questo, poi, verranno rappresentate al presidente del consiglio tutte le difficoltà di natura economica e la necessità di prevedere delle agevolazioni per ridare slancio e fiducia ad un territorio in sofferenza. Una situazione resa ancor più grave dalla mancata assunzione delle oltre 190 persone destinati agli Uffici speciali per la ricostruzione, per riuscire a smaltire il gran numero di pratiche rimaste ferme. Era stato lo stesso responsabile regionale, l'ingegner Cesare Spuri, a evidenziare per primo la necessità di assumere nuovo personale: una richiesta che è stata soddisfatta con la predisposizione del bando e lo svolgimento dei concorsi. Ma a distanza di quasi tre mesi, le assunzioni non sono state ancora fatte. Ed il rischio è che a pagarne le spese siano i cittadini che dovranno ancora attendere prima di vedere finanziato la ricostruzione delle proprie abitazioni.

L'ordinanza 100

Ancor di più dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza numero 100 firmata dal commissario Giovanni Legnini che ha introdotto procedure più snelle per chi ha presentato le domande nell'ultimo periodo. Gran parte delle responsabilità saranno a carico dei tecnici che tra perizie asseverate e autocertificazioni potranno arrivare ad espletare in tempi rapidi ad ottenere il decreto di finanziamento dei lavori. Il problema rimane per chi ha presentato le pratiche prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza 100 e che dovrà sottostare a tutta la procedura per predisporre la pratica di finanziamento. A maggior ragione per chi ha subito danni gravi e, magari, il proprio fabbricato ricade in una zona in cui sono previsti vincoli paesaggistici e urbanistici per cui occorre un lavoro ancor più complesso da parte degli Usr. E se non si procederà con solerzia a mettere a disposizione degli uffici il personale necessario, il rischio di perdere ulteriormente tempo si fa sempre più concreto.

Luigi Miozzi

