«Pochi arrivi zero stranieri Confidiamo nella Riviera»

LA SFIDA

ASCOLI «Le presenze sono ancora sporadiche. Zero stranieri, i più provengono dal sud Italia. Il turismo per ora non decolla. Abbiamo bruciato il periodo primaverile, quello caratterizzato dall'arrivo delle comitive. Per l'estate siamo legati alle presenze lungo la nostra costa e quella dell'Abruzzo; singoli e famiglie. Se la stagione non va ci rimetteremo anche noi». Sara Giorgi, guida turistica abilitata, presidente per Ascoli e Fermo di Federagit e associata Marche V Regio, prova a tratteggiare un futuro ancora troppo incerto. «Dal 5 giugno è attivo il decreto del presidente della Regione che consentiva il riavvio della nostra attività. Lo facciamo in completa sicurezza con mascherine ed il distanziamento sociale garantito da auricolari, microfoni e app dedicate». Qualche timido segnale arriva. Ieri, Marche V Regio ha organizzato un tour tra orti, chiostri e giardini di Ascoli, cui hanno partecipato diverse persone. Il 27 e 28 l'associazione delle guide si trasferisce a San Benedetto per la visita al borgo marinaro. «Ultima scintilla di una stagione, quella primaverile, che non si è mai accesa» fa notare la Giorgi. «Dobbiamo fare i conti - aggiunge - con le severe restrizioni governative. Noi collaboriamo con le agenzie di viaggio che non hanno convenienza ad organizzare pullman per gite turistiche perché non ottengono profitti adeguati. Ci si muove in gruppi più piccoli ed i costi si raddoppiano. I pochi turisti che si vedono spesso fanno a meno della guida».

Le soluzioni

Il 2020 è ormai irrecuperabile, per cui le guide abilitate si concentrano sul prossimo anno. Per salvare almeno questo secondo semestre dal punto di vista lavorativo, la Giorgi si rivolge a chi opera sul territorio. «Imprenditori, fondazioni ed associazioni possono diventare un motore per generare turismo di prossimità organizzando eventi per i loro clienti o peri i loro associati ad Ascoli. Non vogliamo vivere di assistenzialismo, vogliamo produrre ricchezza; essere protagonisti della nostra filiera che comprende anche ristoratori, gestori di attività ricettive, commercianti, artigiani e produttori di tipicità. La Regione Marche ha attivato una piattaforma per concedere un contributo di 500 euro a guide turistiche e cicloturistiche, prive di partita Iva, purché inserite nell'elenco annuale. È forse la prima in Italia. Un gesto importante, non tanto per la cifra, piuttosto per il riconoscimento della professione. Sono previsti anche interventi economici a fondo perduto per sostenere il settore. Altro punto importante è impedire che l'abusivismo conosca una crescita esponenziale. Ci rivolgiamo a Comuni ed istituzioni perché monitorino e vigilino. Ci sono portali e blog che illustrano il territorio, aspetto positivo, ma che nel contempo offrono anche visite guidate con soggetti privi di abilitazione».

Le iniziative

Nonostante il momento così difficile, le guide abilitate di Ascoli non si perdono d'animo. «Due settimane fa, appena dopo lo sblocco, siamo ripartiti - rimarca la Giorgi - con una iniziativa collaudata come Scopri Ascoli con la guida che ha luogo tutti i weekend di giugno e luglio e tutti i giorni di agosto. Poche presenze, ma è un timido segnale di ripresa. Poi c'è Ascoli by night tutti i giovedì di luglio e agosto. Cerchiamo di riconvertire altri progetti per adeguarli alle mutate esigenze».

Pierfrancesco Simoni

