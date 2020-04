Piunti sbotta: «Mi aspettavo molto di più per la costa»

SAN BENEDETTO Un milione e 700mila euro di stanziamento per il Comune di San Benedetto. E' la cifra comunicata ieri dal Ministero dell'Interno relativa all'anticipo sul fondo di solidarietà che sarà utilizzato dai comuni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il ministero dell'Interno ha infatti provveduto all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Per quanto riguarda il nostro territorio tra i comuni beneficiari c'è quello di San Benedetto che percepirà 1.712mila euro. Ad Ascoli sono invece attesi 1,7 milioni e 700 mila euro. Si tratta di un fondo solitamente utilizzato per le politiche sociali ma in questa situazione di emergenza sarà utilizzato, come anticipo, per alleggerire la situazione tributaria della cittadinanza. Il fondo andrà in parte a coprire le previsioni di entrate previste dai tributi comunali che saranno sospesi. «Sono soldi che non bastano - spiega il sindaco Pasqualino Piunti - e ho fatto presente la cosa anche all'Anci. Questo fondo rappresenta l'anticipo di uno stanziamento che doveva comunque arrivare in Comune. Occorrerà certamente fare di più». Ieri mattina a San Benedetto si terrà una riunione propedeutica alla seduta di Giunta che, nei prossimi giorni, sarà chiamata a decidere come e dove tagliare o sospendere le imposte. Una decisione già anticipata, alcuni giorni fa, da Piunti insieme agli assessori Traini e Olivieri che, a prescindere da quelle che sarebbero state le decisioni del Governo, avevano deciso di intervenire sui tributi spettanti ai cittadini sambenedettesi, vale a dire le imposte sugli immobili e sulla gestion dei rifiuti. Quest'ultimo aspetto, ad ogni buon conto, rappresenta ancora un'incognita dal momento che è ancora difficile capire quali siano i margini di movimento per le casse comunali.

