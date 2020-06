Pistola in pugno rapina Acqua&Sapone Rubate poche centinaia di euro in cassa

IL COLPO

ASCOLI È entrato nel negozio impugnando una pistola e ha intimato alla commessa di consegnargli il contante che era in cassa. Una rapina a mano armata è stata messa a segno ieri all'ora di pranzo a Porta Maggiore: tutto si è compiuto in pochi attimi prima che il malvivente si desse alla fuga e facesse perdere le proprie tracce. Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Ascoli per cercare di individuare il rapinatore. Il colpo è stato compiuto intorno alle 13.30 in via Murri, la strada che collega viale Indipendenza con piazza Immacolana. Un uomo con un passamontagna calato sul volto e guanti è entrato nel negozio Acqua&Sapone; impugnando una pistola, si è rivolto alla commessa e gli ha intimato di consegnarli il contante della cassa. Dopo aver arraffato le poche centinaia di euro, il malvivente si è dato alla fuga probabilmente con l'aiuto di un complice che era ad attenderlo all'esterno.

Le ricerche

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all'esterno che all'interno del negozio. Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori per cercare, anche con l'ausilio di speciali software, di riconoscere l'autore della rapina. Sul posto, anche i militari dell'Arma della squadra rilievi che hanno perlustrato il luogo della rapina e l'area limitrofa alla ricerca di eventuali tracce. Acquisiti anche i video dei sistemi di sicurezza di banche ed uffici pubblici nelle vicinanze che potrebbero aver ripreso i malviventi durante la fuga. Gli investigatori stanno cercando di individuare se per far perdere le proprie tracce abbiano utilizzato un'auto oppure uno scooter e, pertanto, ricostruire il percorso effettuato. I carabinieri hanno anche provveduto a raccogliere le testimonianze del personale del negozio e della cassiera che ha raccontato quei minuti di terrore vissuti sotto la minaccia di un'arma. Pistola che, dai primi riscontri investigativi, si ipotizza possa essere un arma giocatolo, riproduzione fedele di una vera. Il rapinatore e probabilmente il suo complice hanno scelto l'ora di pranzo per mettere a segno la rapina. A quella ora, di un sabato di inizio estate in cui in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata al mare, il traffico era limitato.

Luigi Miozzi

