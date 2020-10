Piste ciclabili invase dalle auto in sosta in aumento il rischio di essere investiti

LA PROTESTA

ASCOLI La città risponde alla viabilità dolce, nell'attuale stagione aiutata dalle miti temperature e dall'esigenza da parte dei cittadini di trascorrere maggiormente il proprio tempo all'aria aperta rispetto ai luoghi al chiuso. Sono in tanti, tantissimi coloro che ogni giorno, preferiscono muoversi su due ruote per vivere la città, anche aiutati dai progetti che l'Arengo ha varato negli scorsi anni proprio a beneficio dell'attività svolta con le biciclette in città. Peccato che i percorsi realizzati e destinati ai velocipedi, soprattutto all'interno del centro abitato, siano sempre più ostruiti dalle auto in sosta. La totale mancanza di rispetto nei confronti di coloro che percorrono la pista ciclabile è ogni giorno confermata dalla presenza di veicoli lasciati in sosta lungo le trattorie riservate alle biciclette. E se il fenomeno, alimentato ogni giorno dalla mancanza di educazione civica di numerosissimi automobilisti, appare problematico se si tratta di soste temporanee, in relazione alla presenza di auto con le quattro frecce o con il motore acceso, diventa grave davanti a vetture parcheggiate incustodite lungo la pista ciclabile da molte ore.

Accade dovunque in città, con i guidatori di biciclette che si ritrovano a doversi fermare davanti a tali ostacoli e a spostarsi pericolosamente lungo la strada frequentata da mezzi in transito o sopra i marciapiedi, invadendo il passaggio dei pedoni. Accade in corso Vittorio Emanuele o in viale Indipendenza, sedi di frequenti diverbi tra ciclisti e proprietari di auto lasciate temporaneamente e indebitamente lungo il passaggio riservato alle due ruote. Va ancora peggio invece con chi , con assoluta indifferenza, decide di parcheggiare la propria macchina per ore, talvolta anche intere giornate sopra lo spazio adibito alle biciclette. La situazione è complessa in certi tratti, in particolare nel percorso che va dal Ponte di Porta Cartara a viale de Gasperi, perche lo spazio in oggetto funge anche da superficie destinata ai pedoni. Il caso più eclatante è quello, purtroppo quotidiano, che si ripete in via Lungo Castellano, zona tra l'altro particolarmente a rischio perché sempre affollata da studenti che si dirigono ogni mattina a scuola. «Pericolosissimo è camminare qui, perché spesso non c'è margine nè per chi va in bicicletta, né per chi si muove a piedi » affermano arrabbiatissimi i rappresentanti di un gruppo di residenti della zona, indicando numerose autovetture tranquillamente lasciate anche per giornate intere ad occupare il passaggio nato come pista ciclabile.

«Vedo continuamente ragazzi, ma anche tanti anziani, costretti a camminare in mezzo alla strada, con il rischio frequentissimo di essere investiti dalle auto in corsa, perché non c'è vero spazio per potersi muovere» afferma Marco Piccioni, testimone ogni giorno di un tale fenomeno, di ritorno a casa a piedi proprio in via Lungo Castellano, lamentando la presenza delle forze dell'ordine, che a suo dire sarebbe necessario non soltanto per effettuare sanzioni pesanti ai trasgressori ma anche per evitare le continue corse eccessive da parte degli automezzi in transito.

