Piceno Aprutina Semafori spenti e rischio incidenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEASCOLI Problemi per il traffico e rischio incidenti dietro l'angolo, lungo la Piceno aprutina, per i semafori completamente spenti ormai da diversi giorni all'altezza della zona Lu Battente, sia in direzione est che ovest oltreché per chi transiti su via dell'Aspo. Il blocco dei semafori, in realtà, è arrivato un paio di giorni dopo l'avvio dei lavori nella vicina strada di collegamento tra la Piceno aprutina e via del Commercio all'altezza del centro commerciale Al Battente, ovvero in quell'area dove si lavora per realizzare la...