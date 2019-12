Piazzarola e Porta Tufilla sfida all'ultima preferenza

IL VOTO

ASCOLI Oggi nasce il governo dei sei sestieri. Dopo le 20, quando saranno chiusi e seggi e comincerà lo spoglio delle schede si conosceranno i 78 nuovi consiglieri. Grande attesa, condita da accesi confronti dialettici, a Porta Tufilla e soprattutto a Piazzarola dove concorrono due liste contrapposte a sostegno di altrettanti candidati caposestiere. Giulio Nicoletti e Matteo Silvestri nell'arma rossonera; Carlo Bartoli e Fulvio Giovannetti in quella biancorossa. In questi due sestieri si prevede un testa a testa ed è immaginabile che ci sarà un'affluenza ai seggi superiore rispetto agli altri sestieri dove i giochi sono praticamente fatti, soprattutto per quanto riguarda la figura di caposestiere. Da quest'anno infatti il sistema elettorale è stato rivoluzionato nella forma e nella sostanza. Nella forma perché è stato cancellato il listone unico, aprendo la possibilità a più liste contrapposte; inoltre, non più tre preferenze, ma preferenza unica. Nella sostanza perché è stata introdotta l'elezione diretta del caposestiere, sarà quindi l'assemblea a scegliere il suo presidente. Ciò significa che in caso di dimissioni o di impassibilità a guidare un sestiere, non si nominerà un sostituto all'interno del direttivo, come avveniva in passato, ma scatteranno il commissariamento e le elezioni anticipate. Tra le novità, anche il debutto della candidatura individuale.

Come si vota

Si vota barrando la sola casella del candidato capsoestiere, quindi non esprimendo alcuna preferenza, oppure barrando la casella del candidato caposestiere e la casella di un candidato consigliere ad esso collegato, oppure barrando la casella di un candidato consigliere ed in tal caso il voto va anche al candidato caposestiere ad esso collegato, oppure barrando la casella di un candidato individuale ed in tal caso il voto non va attribuito ad alcuna lista. A Piazzarola e Porta Tufilla non è possibile esercitare il voto disgiunto. Possono votare tutti i maggiorenni regolarmente iscritti agli albi di sestiere entro il 1 ottobre 2018. Saranno conteggiate soltanto le schede ritenute valide. I seggi sono aperti dalle ore 10 alle 20 e ospitati nelle sedi di sestiere: in via della Cartiera per Piazzarola, in via delle Terme per Porta Maggiore, in viale Treviri per Porta Romana, in via De Berardinis per Porta Solestà, in via Amadio per Porta Tufilla ed in rua degli Sgariglia per Sant'Emidio.

La distribuzione dei seggi

Viene proclamato caposestiere il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dato dalla somma dei voti assegnati ad ogni consigliere della lista e quelle date solo al caposestiere. In caso di parità di voti fra i candidati caposestiere viene eletto il più anziano d'età. Nei sestieri in cui è presente una sola lista saranno considerati eletti i 12 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità di voti viene eletto il più anziano d'età). A Porta Romana e Porta Solestà, dove sono presenti anche candidati individuali, questi saranno considerati eletti se hanno raccolto un numero di preferenze superiore al dodicesimo della lista. Nei sestieri con due liste l'assegnazione dei seggi è più elaborata. La lista vincitrice ha diritto a 7 scranni più quello che spetta al caposestiere. I restanti posti saranno conquistati dai 5 candidati più votati tra i rimanenti della lista vincitrice e tutti i candidati, caposestiere incluso, della lista che ha ottenuto meno voti.

I numeri

Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 5.802. Il sestiere con più elettori è Porta Solestà con 1.257, poi Porta Tufilla con 1.211, Porta Maggiore con 1.032; Porta Romana con 993, Sant'Emidio con 680 e Piazzarola con 629.

Pierfrancesco Simoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA