«Piazza Sant'Agostino, l'illuminazione non va»

LA POLEMICA

ASCOLI Fa discutere il nuovo aspetto di piazza Sant'Agostino, i cui lavori ormai terminati porteranno allo smantellamento delle transenne nei prossimi giorni. Il cantiere, che ha visto operare dallo scorso gennaio e che ha portato ad una vera metamorfosi dell'area, visto che l'attuale assetto vede il sagrato della chiesa di Sant'Agostino di un livello più alto e dalle dimensioni più ampie rispetto al precedente. Al di là della inedita immagine dell'area, ciò che è apparso evidente presso la maggior parte di coloro che hanno visto nelle ultime ore il lavoro finito è stupore nel constatare due aspetti.

Le luci moderne

Il primo, abbastanza criticato dagli appassionati della tradizione architettonica della città, riguarda la scelta di collocare luci moderne lungo il gradino del sagrato appena costruito. L'inserimento dei led per molti andrebbe a contrastare con il contesto goticoromanico rappresentato dalla chiesa, eretta dai frati agostiniani nel secolo XII. Il secondo aspetto ritenuto non positivo dal lavoro ultimato è collegabile al primo perché il gradino che delimita il nuovo sagrato rischia di non essere visto dagli automobilisti. Soprattutto di giorno, anche perché la maggior parte degli ascolani è rimasta alle vecchie abitudini, proseguire dritto con la macchina. Una tendenza che di certo non viene aiutata dal colpo d'occhio, che porta soprattutto nelle ore diurne agli automobilisti a non cogliere il dislivello. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato la fine imminente dei lavori, evidenziando il lavoro svolto per riqualificare una delle arterie stradali più importanti della nostra città, per anni caratterizzata da un manto stradale in pessime condizioni, con accumuli pericolosi di acqua piovana.

Il cantiere

La presenza del cantiere, la cui attività non ha registrato pause significative nonostante la pandemia, ha cercato di ridurre al minimo i disagi per la circolazione, con una tabella di marcia rispettata in poco meno di 5 mesi. Ma il risultato non convince del tutto parte degli ascolani.

Le voci

«Non esistono più i parcheggi, a beneficio di uno spazio posto di fronte all'entrata della chiesa destinato ai matrimoni: non sono d'accordo, il sagrato è eccessivo» spiegano i commercianti che operano nella zona, che temono difficoltà future nella sosta, anche breve, dei loro clienti.«E' inutile, il gradino non si vede e si è già verificato un incidente» spiega Giancarlo Agostini del negozio di frutta e verdura, certo comunque che l'illuminazione finale notturna sarà sufficiente per valorizzare il contesto. « Non possiamo dare un giudizio sulla luce della piazza perché ciò che abbiamo visto sinora è parziale e fuorviante: aspettiamo l'effetto definitivo» aggiunge Nazzareno Galanti del Coordinamentoi Antidegrado a proposito dell'impianto , che oltre ai led che caratterizzano il gradino del sagrato e i due canonici fasci di luce che arrivano dal palazzo dirimpetto alla chiesa, potrà contare su due fari posti ai lati dell'edificio religioso.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA