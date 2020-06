Piazza S. Agostino riapre al traffico

LA VIABILITÀ

ASCOLI Riaperture al traffico affiancate da altre modifiche al transito e alla sosta dovute a lavori in varie zone della città. Il valzer della viabilità, tra cantieri e altre esigenze, è servito anche in questa fase di ripartenza della città. Con gli automobilisti che sempre più spesso si trovano di fronte ad una novità dal punto di vista della mobilità.

Le riaperture

In questo scenario, però, la settimana è iniziata con un provvedimento positivo: come annunciato è stata riaperta al transito delle auto piazza Sant'Agostino, che ormai si avvia verso l'ultima fase di lavori, in particolare relativi all'illuminazione che sarà sistemata ex novo entro una ventina di giorni. Una piazza che, una volta recuperata, sarà percorribile in auto, ma non consentirà più, sulla base del nuovo progetto, la sosta, spesso selvaggia e indisciplinata. Nel frattempo, per esigenze della Ciip, legate alla realizzazione di nuovi allacci idrici o fognari, si apporteranno modifiche a traffico e sosta in altre tre zone della città, ovvero in viale Treviri a Porta Romana, in via Moschetti e in via dei Narcisi a Monticelli.

Piazza Sant'Agostino

Da ieri mattina si è tornati regolarmente a transitare in auto in piazza Sant'Agostino, con il ripristino della viabilità così come prima della chiusura (quindi con il ritorno alla normalità anche per tutte le vie limitrofe, come ad esempio via Mazzoni dove il senso di marcia era stato invertito). Le auto ora potranno transitare nella parte centrale della piazza, facendo una semicurva, mentre ai lati la zona resterà transennata come cantiere per consentire la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Intanto l'assessore Cardinelli d'intesa col sindaco e con la polizia municipale sta ora mettendo a punto anche quella che sarà la nuova segnaletica nella zona. Quel che è certo, come si evince anche dalla conformazione della nuova piazza, è che spariranno i parcheggi per i residenti e, con essi, anche diversi casi di sosta selvaggia. Considerando che proprio la sosta delle auto aveva anche provocato avvallamenti e buche proprio nell'area centrale della piazza.

Gli altri cantieri

Come detto, proprio in questa fase si moltiplicano i cantieri, tra quelli per la sistemazione di edifici che per i lavori della Ciip per allacci fognari e idrici. Tutto questo con inevitabili modifiche, seppur temporanee, alla viabilità. Uno dei cantieri Ciip riguarda via Moschetti, dove è stato istituito il divieto di sosta con orario 0-24 su entrambi i lati, per lo spazio necessario all'attuazione dei lavori: E' stato disposta anche la deviazione del transito pedonale sul lato di strada opposto ai lavori, con il parziale restringimento della carreggiata in modo da assicurare in ogni caso la circolazione veicolare con una corsia di marcia di larghezza ridotta.

Altri lavori

Altri lavori della Ciip riguardano viale Treviri a Porta Romana, con scavi per un allaccio fognario. Anche in questo caso, si è disposto il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati del viale per lo spazio necessario all'attuazione dei lavori. Deviato anche qui il transito pedonale sul lato di strada opposto ai lavori. Transito a senso unico alternato, invece, per le auto. Provvedimento analogo, quello per i lavori, sempre della Ciip, in via dei Narcisi a Monticelli. Revoca della sosta su un lato, dal 22 al 26 giugno, in via Malaspina, per un cantiere edile.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA