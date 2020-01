Piazza S.Agostino Cantiere aperto e nuova viabilità

LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Tutto secondo copione, nella giornata di ieri, nella zona di piazza Sant'Agostino. Come previsto sono stati avviati i lavori per la riqualificazione con la chiusura di tutta l'area centrale della piazza e il posizionamento di tutti gli attrezzi da cantiere per consentire l'avvio dell'intervento. Intervento che riguarderà, per l'appunto, tutta la zona che da davanti alla chiesa si protrae fino al centro della piazza. E' partita, così, la sperimentazione della viabilità alternativa, considerata la volontà del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici, Cardinelli, di evitare una chiusura che avrebbe causato maggiori problemi. A parte qualche comprensibile rallentamento nella fascia oraria di punta, ovvero in concomitanza con l'uscita dalla scuola, per il resto gli automobilisti si sono adeguati e sono transitati, come da ordinanza, nella u individuata come nuova carreggiata costeggiando il marciapiede verso le attività commerciali per poi tornare indietro verso corso Mazzini. Ovviamente anche i pedoni, che hanno dovuto transitare al fianco della carreggiata ridisegnata per questo periodo, dovranno abituarsi a queste nuove modalità, considerando che oltre al cantiere sulla piazza (completamente chiuso con paratie) c'è anche l'impalcatura per i lavori che si stanno effettuando per la messa in sicurezza delle torri Merli. Inevitabili, invece A conclusione della prima parte dei lavori, invece, i disagi per quei residenti che erano soliti parcheggiare sulla piazza, considerando che era impossibile lavorare mantenendo il transito e al tempo stesso le auto in sosta. Si tratterà di pazientare per il tempo dei lavori. Lavori che poi si sposteranno nella fascia attualmente occupata dalla carreggiata con il ripristino del traffico davanti alla chiesa. Nel frattempo, l'Arengo ha provveduto all'affidamento allo studio tecnico Neos del progetto definitivo ed esecutivo delle opere impiantistiche in corso Trieste. Infine, si è reso necessario affidare un intervento urgente di messa in sicurezza di un edificio su via Ricci che considerato possibile pericolo sulla pubblica via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

