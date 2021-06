Piazza Roma, un giorno senza sosta

I PARCHEGGI

ASCOLI Traffico e sosta ancora protagonisti, in questa fase dell'estate ascolana, tra altre rimodulazioni dovute ad eventi o lavori, mentre nel frattempo l'Arengo, nel pomeriggio di oggi, apre il confronto con i residenti di Campo Parignano per illustrare le novità in arrivo, per i residenti della zona, con l'accordo con la Saba che verrà successivamente discusso in consiglio comunale.

Lo scenario

Uno scenario, dunque, in continua evoluzione tra cantieri, occupazioni del suolo pubblico ed eventi che inevitabilmente creano disagi ai residenti, in attesa di definire le modifiche concordate proprio con la società che gestisce i parcheggi. Mentre nel frattempo si è deciso anche di rivisitare, per risolvere qualche problema, la viabilità nella frazione di Mozzano. Proprio sul fronte degli eventi che incidono anche su viabilità e sosta, è partita ieri la nuova iniziativa denominata Curiosando che si protrarrà da ora fino al 6 settembre, nella zona di piazza Roma, per tutti i lunedì dalle 17 alle 24. Tenendo conto che le operazioni di allestimento sono previste per le 15,30 mentre lo sgombero della piazza deve avvenire entro l'una di notte del martedì successivo. Quindi, sul fronte della sosta, per i pomeriggi dei prossimi lunedì, in quella determinata fascia oraria, non saranno utilizzabili gli stalli presenti sulla piazza nei lati nord e ovest. La manifestazione, che si svolgerà anche in via del Trivio e nel chiostro di San Francesco, è finalizzata ad animare e promuovere il centro storico cittadino e si caratterizza per essere un mercatino legato al collezionismo che ospiterà artigiani, collezionisti, hobbisti e creativi in genere. Un evento che si pone l'obiettivo di attrarre visitatori, pur con qualche disagio per la sosta dei residenti.

La zona industriale

Lavori al via, con incidenza in questo caso sulla viabilità, lungo la Piceno Aprutina e nelle strade della zona industriale nel tratto tra via del Commercio e fino alla prima rotatoria in direzione Castagneti. L'intervento sarà della Ciip e consisterà nell'effettuazione di sondaggi, con veicolo speciale munito di apposita attrezzatura di rilevamento, necessari per lo svolgimento dei lavori di separazione della rete fognaria (tra acque bianche dalle nere). Per consentire i sondaggi sarà necessario il restringimento della carreggiata stradale del tratto interessato o, dove la corsia di marcia risulti inferiore a 3 metri, il senso unico alternato con due movieri. Quindi si prevede qualche inevitabile disagio per il traffico anche nella zona più ad est della città.

L'assemblea

Tornando alla sosta, questa sera alle 18 nel chiostro della parrocchia dei santi Pietro e Paolo, è previsto l'incontro convocato dal sindaco Fioravanti, a Campo Parignano, aperto ai residenti del quartiere proprio per illustrare quali saranno le novità in arrivo dopo la conclusione dell'accordo con la Saba, tra permessi da 25 euro, permessi speciali da 50 euro e per l'introduzione di altra sosta mista nella zona e i controlli sulla sosta selvaggia.

Luca Marcolini

