Piazza del Popolo, è qui la festa

ASCOLI Ascoli saluta l'anno nuovo con grande entusiasmo e migliaia di persone di persone in piazza del Popolo. Nonostante il freddo pungente, la folla non ha esitato a invadere il cuore della città già prima del countdown, assiepandosi sotto il grande palco allestito di fronte a Palazzo dei Capitani, dove per oltre unora e mezza ha tenuto banco la ciurma dello Zoo di 105, costituita dai mattatori Dee Jay Squalo e da Wender e i Tamarri (qualcuno però ha criticato le gags un po' troppo hot). Al momento dell'arrivo del nuovo anno, quasi tremila erano coloro che hanno voluto condividere il clima di festa creatosi in piazza del Popolo, caratterizzato dal tradizionale brindisi con il primo cittadino Marco Fioravanti e gli assessori Monia Vallesi, Dario Corradetti e Monica Acciarri e da un accattivante show pirotecnico voluto dagli organizzatori.

Il pubblico ha poi continuato a ballare e a divertirsi sfidando il calo delle temperature sino alle tre del mattino, grazie all'intrattenimento messo in atto dalla presenza coreografica dei Latin Style, mediante il travolgente repertorio reggaeton. «Vedere un coinvolgimento simile significa sperare nella voglia di far rinascere Ascoli da parte di tutti» ha detto subito dopo la mezzanotte il sindaco Marco Fioravanti, che con l'assessore Monia Vallesi ha ringraziato la ditta Alessi per le coreografie pirotecniche.

Ma anche l'altro atteso appuntamento di San Silvestro allestito in città ha mobilitato tantissime persone, con il coinvolgimento di varie associazioni e numerosi volontari, tutti partecipi nel creare un appuntamento che fosse condivisibile con chi dimostra difficoltà nel poter partecipare al cenone. Il banchetto, preparato da uno staff presieduto da Raniero Isopi, ha permesso di accogliere un numero di commensali di gran lunga superiore a quelli inizialmente annunciati. L'iniziativa solidale denominata Capodanno di tutti nei locali della parrocchia del Sacro Cuore, prevista per 120 ospiti, al momento dell'inizio della cena ha toccato le 200 unità. «L'impegno collettivo dimostrato ci consente di credere ad Ascoli e alla solidarietà » ha dichiarato l'assessore Massimiliano Brugni che, durante il banchetto, arricchito da tombole e animazione, ha evidenziato il lavoro svolto dal presidente del Pas Pino Felicetti e dal presidente di Zarepta Corrado Bruni. E da oggi è in funzione il dormitorio all'ostello dei longobardi. Infine, pienone ieri sera al teatro Ventidio Basso per il tradizionale concerto di Capodanno che è stato dedicato alla memoria di Valerio Amatizi.

Infine il venezuelano Santiago Martinez è il primo nato del 2020. Ha visto la luce alle 4,24 per la gioia di papà Giulio e di mamma Chavet Barreto. L'ultima nata del 2019 (il 29 dicembre) è invece Sofia Agnieska Cappelli figlia di Pierluigi e Romana Trebaldi. Farà compagnia alla sorellina Ludovica.

Filippo Ferretti

