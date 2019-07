«Piazza del Popolo come patrimonio dell'Unesco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICONOSCIMENTO ASCOLI Piazza del Popolo patrimonio Unesco rimane una delle battaglie dI M5S. Gli esponenti pentastellati proseguono nel loro intento di far ottenere il prestigioso riconoscimento ad una delle piazze più belle del mondo, sollecitando il Ministero e la nuova Amministrazione Fioravanti. Come evidenzia il consigliere Comunale Massimo Tamburri. «Ne parlammo con il ministro Bonisoli, ma si tratta di una procedura non facile. Abbiamo trovato persone esperte che lavorano proprio al ministero che sono pratiche di questo tipo di...