«Piatti d'asporto e il marketing In futuro chissà»

«Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati!». Mezzo secolo dopo - ai tempi di Coronavirus - il carretto è diventato un fiammante furgoncino o, in alternativa, un motoscooter. Almeno a sentire Ennio Cannella, delle gelaterie La Voglia di...(3 rivendite a San Benedetto, una ad Ascoli al centro commerciale Il Battente). Lui, come molti suoi colleghi del settore cibo e bevande non si perde d'animo e, in attesa del 1° giugno quando spera che anche la vendita al dettaglio possa ricominciare, non manca d'inventiva. «Vedo un mondo nuovo e sono fiducioso. Conoscevo il settore delle consegne a domicilio e lo praticavamo già. Sono stato inoltre tra i primi a mettere il numerino per prendere il cono e mi consideravano pazzo. Ma a ben pensarci dobbiamo rivoluzionare i canali di vendita: non è più il cliente che viene da noi ma viceversa. Il problema però può diventare l'occupazione: prima per due coni, 4 euro, serviva un gelataio e 3 minuti del suo tempo, oggi una vaschetta da chilo, sui 17-18 euro, è molto più veloce da confezionare - arriva cil foglietto e già tutto organizzato -: rende di più. Dunque serve meno personale, che poi è quello che costa soprattutto per via della burocrazia, le normative, i commercialisti... Certo, era bello vedere la folla fuori dai locali ma oggi ho recuperato il rapporto diretto con i clienti perché consegno personalmente. Solo domenica scorsa 80 chili...ma noi abbiamo mezzi autorizzati e con i caldo faranno la differenza».

La clientela

Chi non si è mai fermato invece è Simone Monterubbianesi, di Mani in pasta, pasta all'uovo e molto altro. «Abbiamo perso i ristoranti ma ampliato da Martinsicuro a Casette d'Ete la nostra clientela tanto che ho dovuto fare una nuova assunzione. Mi stupivo che in Italia non fosse già arrivata la ristorazione a domicilio perché io ho vissuto ad Amburgo, dove c'è Foodora da tempo, è na grande città questo tipo di commercio è sviluppato. Noi siamo resilienti, dunque abbiamo già cambiato l'idea del marketing, sui social ad esempio. Da noi resta lo shopping fisico ma raggiungiamo le persone a casa, è un valore aggiunto; ci sentiamo per WhatsApp». In tema di ristorazione 2.0 all'Attico sul Mare Simone e Sara Marconi stanno davvero avanti: oltre a quello tradizionale si sono inventati piatti da asporto come mattocini Lego, che si creano a casa con le istruzioni e l'ausilio di un tutorial on line.

La tecnologia

«Per il futuro non vedo molta differenza - aggiunge Simone -: abbiamo la terrazza e già i nostri tavoli sono a due metri. Inoltre avremo un cameriere per ogni servizio e si può ordinare già il menu da casa con un'App prima di arrivare». Più fatica a cavalcare queste novità si fa al Gambero da Tatuscia. Storico locale, «abbiamo cominciato questa settimana a fare l'asporto - dice Vincenzo Tato Troiani - e facciamo fatica a reperire le materie prime per l'asporto, vaschette e buste, visto che la filiera è ferma. Onestamente con questa task force del Governo ci si capisce poco. Speravamo di riaprire il 18 maggio e abbiamo già perso tanti ponti festivi, tante cerimonie. A me quello che manca al di là di tutto è il rapporto con il cliente...». Pasticceria, bar, ristorante e tanto altro, al Soriano non ci è persi d'animo e anche sotto Pasqua le consegne sono state puntuali. «Mi chiedo dice Erminio Giudici che gestisce il locale inseme al fratello Carlo - perché al bancone del supermercato sì e quello del bar no. Noi onestamemente speravamo di poter riaprire prima ma nel frattempo ci siamo inventati di tutto.

Laura Ripani

