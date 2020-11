Piattaforma su Internet per stimolare il commercio

L'INVESTIMENTO

ALBA ADRIATICA «Anche in questo momento difficile nessuno vuole sottrarsi all'atmosfera natalizia». Sono le parole del sindaco di Alba Antonietta Casciotti che spiegano l'investimento di 28mila euro per le luminarie natalizie. Altri 9 mila euro saranno invece investiti per un portale web A Natale compro locale, per rilanciare il commercio. E poi la solidarietà alimentare con gli aiuti alle famiglie con somme importanti stanziate per il pagamento di bollette e affitti.

Le motivazioni

«Percepiamo l'importanza di dare una mano alle attività economiche del paese afferma l'assessore al commercio Paolo Cichetti Oltre a comprare locale invitiamo anche a mangiare locale, le attività che aderiranno all'iniziativa, che è completamente gratuita, avranno una vetrofania all'ingresso. L'obiettivo anche dopo la fine di questo momento storico è quello di creare una piattaforma web di e-commerce: una vetrina per l'intero comparto commerciale». La variazione di bilancio per le luminarie natalizie è stata effettuata nei giorni scorsi e l'installazione delle tradizionali luci di Natale avverrà nelle vie più trafficate, con una maggiore presenza delle attività economiche. Eccole: via Roma, piazza IV Novembre, via della Vittoria, via Mazzini, via Toscana e lungomare. E poi oltre alle 3 chiese della città le luminarie verranno installate agli ingressi della cittadina nelle zone del cavalcavia, Gattopardo e spartitraffico rotonda Nilo. Già nella delibera di giunta approvata nei giorni scorsi era chiaro lo scopo dell'amministrazione: «Istituire un servizio per le attività commerciali, produttive e dei servizi costrette a chiudere o limitare l'offerta dei propri servizi con l'istituzione di una piattaforma web per le attività che ne facciano richiesta e che sia di facile accesso per i potenziali clienti».

