Piattaforma di e-commerce per rilanciare i negozi locali

ASCOLI Uscire dalla grave crisi economica che sta colpendo soprattutto il commercio. È questa una delle preoccupazioni che maggiormente assillano l'amministrazione comunale per cui, l'Arengo, assieme all'associazione Wap, dopo il varo del progetto natalizio CompriAmo in Ascoli, ad inizio anno metterà in pratica altre iniziative finalizzate ad aiutare le attività produttive. Dopo un'attenta fase di monitoraggio e di ascolto degli operatori, saranno concretizzati alcuni progetti indispensabili per dare respiro al commercio. Oltre alla già annunciata intenzione di realizzare nuovi interventi di arredo urbano, come panchine ed elementi green, per rendere più accattivanti le strade del centro, verrà concluso il posizionamento dei nuovi video-totem nei punti strategici del centro e, soprattutto, il programma volto a dare vita alla piattaforma e-commerce. L'assessore Nico Stallone ha ribadito l'assoluta necessità dell'Arengo di attivarsi per creare un ambito comune via web per tutte le attività produttive ascolane, con una serie di programmi e progetti che, oltre a sviluppare la vendita on-line possano dare visibilità, conoscenza, pubblicità, comunicazione e progetti promozionali comuni. Lo scopo, grazie anche ai social media, è quello di mettere in evidenza i prodotti e le offerte su cui ogni negoziante coinvolto punterà maggiormente. Si tratta di un piano finalizzato a favorire lo sviluppo di vetrine elettroniche delle diverse attività commerciali, che non siano solo il sito della specifica attività ma strumenti in grado di inserirsi e cooperare in un sistema più generale di città virtuale. Totem, App e siti andrebbero ad interagire, incrementando l'opportunità di dialogare e comunicare tutto ciò che le attività offrono al proprio interno. I totem digitali, in particolare, sono indispensabili per il futuro delle realtà commerciali e turistiche locali, con la conferma del loro posizionamento in piazza Ventidio Basso, nell'incrocio tra corso Mazzini e via del Trivio, a Porta Torricella e davanti al palazzo Comunale.

fi. fe.

