Petizione popolare contro il 5G

ASCOLI Cresce il numero dei cittadini anti 5G. L'allarme è partito dal circolo Legambiente Ascoli già durante la fase uno del Covid-19, con la ferma intenzione di convincere sindaco di Ascoli e giunta a schierarsi con il fronte del no e di informare l'ente dei rischi per la salute che potrebbero essere connessi ad un vero e proprio tsunami di microonde millimetriche.

La lettera

Ma dopo la lettera aperta al primo cittadino ascolano, Marco Fioravanti, che lo invitava a «sospendere la fase sperimentale 5G sul territorio comunale», per gli ambientalisti ascolani è arrivato il momento di fare sul serio. Proprio in questi giorni, infatti, Legambeinte ha organizzato una raccolta firme in remoto, ma con tanto di banchetto informativo in piazza del Popolo. L'importante , quindi, è essere presenti sul territorio. Ma, allo stesso tempo, bisognava organizzare una raccolta firme via web per evitare assembramenti. Detto, fatto.

Le informazioni

«Da venerdì - spiega Paolo Prezzavento, portavoce del circolo Legambiente Ascoli -, fino a domenica -, abbiamo organizzato un banchetto esclusivamente informativo in merito al documento contro il 5G che abbiamo presentato e già protocollato in comune. Le firme servono a chiedere al sindaco di attivarsi immediatamente per bloccare la sperimentazione del 5G nel nostro territorio».

Le ragioni di questa capillare mobilitazione da parte dei cittadini, sono basate su «ricerche e studi - prosegue l'architetto Prezzavento - ben precisi, avvalorati, per altro, da tecnici e specialisti del campo che ci hanno informati dei pericoli collegati a questa nuova tecnologia. Non abbiamo ancora avuto occasione di dialogare con il primo cittadino, Marco Fioravanti, per capire le sue intenzioni in merito a a questo problema. Ed è per questo che abbiamo pensato di palesare le nostre intenzioni attraverso un documento ufficiale, con tanto di firme di quei cittadini che non vogliono che la politica locale decida di intraprendere la strada della sperimentazione del 5G. Il comune deve rendersi conto dell'importanza del problema». Ma il dado è, oramai, tratto.

E la battaglia all'ombra della città delle cento torri contro la nuova tecnologia del colosso cinese Huawei, che nei mesi scorsi si è aggiudicato ben 91 contratti commerciali 5G nel mondo, sta per cominciare ufficialmente.

Il problema privacy

«Oltre ai possibili problemi per la salute umana - conclude Prezzavento -, il 5G potrebbe minare fortemente anche la privacy dei cittadini. Il mutamento delle connessioni dovute a questa nuova tecnologia, infatti - secondo gli analisti della Kaspersky, azienda leader nel mondo per la produzione di sistemi di sicurezza informatica - potrebbe portare ad una naturale espansione e intensificazione delle cyber minacce correlate, che richiederanno l'adozione di soluzioni mirate.

Eduardo Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

