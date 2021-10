PESCARA Una domenica sera da trascorrere con gli amici al ristorante per stare insieme e divertirsi. Un equipaggio della volante, però, effettua un controllo tra i clienti che siedono ai tavoli del ristorante, nella zona del porto di Pescara. Il controllo incrociato, compiuto, dagli agenti dà esito positivo per i clienti: tutti in regola con il green pass, ad eccezione di uno, il cui codice riporta i dati di una persona con un'età diversa. Da una verifica più accurata emerge che P.F., di 38 anni, originario di Ascoli Piceno ma residente in provincia di Teramo, andava in giro con il Green Pass del padre di 73 anni, non essendo vaccinato e non essendosi sottoposto a un tampone per ottenere un Green pass provvisorio. Per lui è scattata una sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti Covid e una denuncia all'autorità giudiziaria per sostituzione di persona. Del resto è facile scansionare un qr code, basta un'App in dotazione alla polizia. Con un semplice click si può capire se la persona dispone o meno del certificato verde. In questo caso, un controllo superficiale, avrebbe potuto dare esito positivo. Gli agenti, però, non si sono fatti intortare e, controllando anche la data di nascita, hanno compreso che si era in presenza di un tentativo di raggiro. Non è sempre facile per i ristoratori riuscire a rendersi conto della validità o meno di un certificato. Spesso i controlli incrociati devono tenere conto anche della data di nascita sebbene non si possa chiedere il documento di identità per compiere un ulteriore accertamento. Insomma un compito delicato per il ristoratore reso ancora di più difficile se poi il cliente fa il birichino. E alla fine poi a passarci i guai sono tutti. Il decreto Draghi spiega, inine che i clienti di bar e ristoranti con certificato verde valido possono scegliere se sedersi all'esterno o all'interno del locale, ma non hanno alcun obbligo. I clienti senza Green pass possono invece solamente sedersi nei tavoli all'aperto.

